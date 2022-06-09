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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Ferrari, hibrit güncellemesini Silverstone'a getirebilir

İtalyan basınına göre Ferrari, Silverstone'a yeni bir hibrit güncellemesi getirebilir.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ferrari, hibrit güncellemesini Silverstone'a getirebilir
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1 Mart itibariyle takımların güç ünitesinin içten yanmalı motor, turbo ve MGU-H üniteleri üzerinde çalışmaları yasaklanmış durumda. Artık takımlar bu alanlarda gelişim çalışması yapamıyorlar.

Fakat MGU-K, enerji depolama ve kontrol elektroniği kısmı,1 Eylül tarihine kadar geliştirilebilir. O tarihten sonra bu üniteler de dondurulacak ve 2025 sonuna kadar üzerlerinde gelişim çalışması yapılamayacak.

Ferrari normalde hibrit güncellemesini geçtiğimiz aylarda getirmeyi planlıyordu fakat bunu ertelemeyi seçtiler.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre Ferrari, Silverstone yarışı yeni bir güncelleme hazırlıyor ve bu güncellemeyle hibrit tarafta önemli bir ilerleme kaydetmeyi hedefliyor.

Bunun güç ünitesini ne kadar geliştirebileceği belirsiz fakat Ferrari, yeni güncellemeden umutlu görünüyor.

Ayrıca bu güncellemeyle dayanıklılığın da artırılması da hedefliyor.

Fakat Leclerc, güç ünitesi parçaları konusunda neredeyse sınırda ve olası bir değişiklik grid cezası anlamına gelebilir.

Gazete ayrıca, Ferrari'nin aerodinamik güncellemeleri hakkında da bazı bilgiler paylaştı.

Buna göre Bakü'ye küçük güncellemeler getirilirken, Kanada ve Spa'da daha büyük çaplı güncellemeler olacak.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Ferrari

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