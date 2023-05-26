Ferrari "her yarışa" güncelleme getirecek

Diğerleri gibi Ferrari de iptal edilen Imola yarışına getirdiği parçaları ilk kez Monako GP hafta sonunda kullanacak.

İtalyan ekip, geleneksel olarak takımların büyük güncellemeler getirdiği Barselona'da başka bir pakete daha sahip olacak.

Fakat Vasseur, İspanya'nın güncelleme getirdikleri son yarış olmayacağını, hedeflerinin her yarışa parça getirmek olduğunu söyledi.

Vasseur, "Monako'da güncelleme yapmak doğru değil çünkü başlı başına zor bir yarış. Dolayısıyla hafta sonu boyunca daha çok ayarlara ve sürüşe odaklanmak istiyoruz."

"Ancak Imola'da kullanmamız gerekenleri bu hafta sonu piste çıkaracağız. Önümüzdeki hafta Barselona'da bir başka adım daha atacağız."

"Monako'da güncelleme yapmak pek de kolay değil çünkü takımın sürüşe ve ayarlara odaklanmasının daha önemli olduğunu düşünüyorum."

"Fakat -plana göre gidiyorsa- Imola için planlanan güncellemeleri araca koymamak aptallık olurdu. Imola'da sadece küçük bir güncelleme yapmamız gerekiyordu ve bunu yarın kullanacağız." dedi.

Mechanics on the grid with the car of Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İspanya GP paketinin önemiyle ilgili olarak Vasseur, "Barselona'da güncelleme olacak fakat her 4-5 yarışlık süreçte bir büyük güncelleme paketi getirmeyi düşünmüyoruz."

"Her yarışta küçük güncellemeler yapacağız. 'Ya Barselona ya hiçbir şey' demek istemiyorum. Barselona'dan sonra Montreal'de küçük bir güncelleme yapacağız ve İngiltere/Avusturya'da bir güncelleme daha olacak."

"Sezon sonuna kadar her yarışa güncelleme getirmeyi planlıyoruz."

Vasseur, takımın şampiyonluktan ziyade her yarışa ayrı ayrı odaklanacağını söylüyor.

"Bence şampiyonluk hakkında düşünmek hata olur. Bunu umutsuz olduğum için söylemiyorum, yarış yarış ilerlemek en iyisi."

"Eğer şampiyonada lider olsaydık da durum aynı olurdu. Bence en kötü senaryo hangi durumda olursanız olun, aşırı tepki vermektir."

"Biz zorlamaya devam ediyoruz, güncellemeler getirmeye çalışıyoruz, nerede gelişmemiz gerektiğini anlamaya ve iyi güncellemeler getirmeye çalışıyoruz."

"Fakat eminim ki diğerleri de bizimle aynı şeyi yapacak, ki şampiyonluk savaşından koptuğumuz ya da buna benzer bir şey olduğunu anlamına gelmiyor."

"En iyi yol herkesi motive olmaya ve tamamen yarışa katılmaya zorlamaktır."

Vasseur, SF-23'ün iyi sıralama formunun bu hafta zafer şansı vermesini umuyor.

"Başından beri hep pole pozisyonu için savaşacak konumdaydık."

"İlk sıradan başladığınızda da, bence Monako'da kazanmayı bekleyebilirsiniz ya da en azından bunu yapma şansınız vardır."

"Bu kesinlikle bizim için iyi bir fırsat. Şimdi Pazar günkü yarıştan önce neler olacağını görelim. Dolayısıyla adım adım ilerleyeceğiz."

Vasseur, odaklarının yarış performansı olmayacağını da ekledi.

"Monako için söyleyebileceğimiz şey, sıralama temposunun Miami'de veya birkaç hafta önce Bakü'de olduğundan çok daha önemli olduğu."

"Dolayısıyla tamamen sıralama turlarına odaklanmış durumdayız. Miami ve Bakü'de iyi bir sıralama tempomuz vardı, ki belki de bu pist araca diğerlerinden biraz daha fazla uyuyor."

"Kısacası sıralaması seansı için iyi umutlarımız var."