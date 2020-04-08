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Formula 1 / Son dakika

Ferrari: "Belki de Her takım için farklı bütçe sınırı gelmeli"

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Ferrari: "Belki de Her takım için farklı bütçe sınırı gelmeli"
Ekleyen:
, Editör
8 Nis 2020 16:23

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, her takımın farklı bir yapıya sahip olmasından ötürü, her takıma uygulanan bütçe sınırının farklı olması gerektiğini söyledi.

Formula 1 son haftalarda 175 milyon dolarlık bütçe sınırına 100 milyon dolara indirmeyi gözden geçiriyor.

Küçük takımlar 100 milyon dolarda diretirken, Ferrari ve Red Bull gibi takımlar 150 milyon dolarlık bir sınır istiyor.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, her takımın farklı boyutta olduğunu ve her takıma farklı bir bütçe sınırı gelmesi gerektiğini söyledi.

"Finansal durum elbette endişe verici. Bazı takımların yaşadığı zorlukların tamamen farkındayız. Her bir takımın hayatta kalması için maliyetleri bir şekilde ele almamız gerektiğinin tamamen farkındayız. Maliyetleri azaltmak, takımların hayatta kalmasına yardımcı olacak ilk şey."

"Bütçe kısıtlamalarının boyutunu tartışıyoruz, ama aynı zamanda tüm takımlar farklı bir yapıya ve giderlere sahipler. Ferrari ve diğer üst düzey takımlarda tasarımcılar var. Aracın her parçasını tasarlıyoruz, geliştiriyoruz, onaylıyoruz ve üretiyoruz. Bunu yapan Ferrari ve diğer üst düzey takımlar, üreticiler var."

"Diğer takımlar müşteri. Bu yüzden bazı parçaları satın alıyorlar ve bizimle aynı yapıya sahip olmadıkları açık, çünkü tüm bu bileşenleri tasarlayamıyorlar ya da geliştiremiyorlar."

"Hepsi farklı bir yapıya ve masraflara sahipler. Yani üreticilerle müşterilerin masrafları veya yapısı aynı değil. Bütçe kısıtlamasının boyutunu tartışırken, her takımın kendi has bir durumda olduklarını unutmamak gerekiyor. Herkese uygun bir çözüm bulmamız gerekiyor. Belki de bütçe sınırı herkes için aynı olmamalı."

Binotto, duygusallıktan kaçınmaları gerektiğini de dile getirdi.

"Maliyetleri azaltma konusunda çok yapıcı ve olumlu görüşmeler yaptık, ancak doğru kararları almak için sporumuzun gerçeklerini dikkate almamız ve gereksiz duygusallıktan kaçınmamız gerekiyor."

"Zor durumlarla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz, ancak yine de bir şekilde F1'in DNA'sını ve özünü korumamız gerekiyor ve bu rekabet. Bunu unutmamalıyız. Duygularımızla hareket etmemeliyiz. Tüm detayları düşünmeli ve rasyonel bir yaklaşıma dayalı bilinçli kararlar vermeliyiz."

"İhtiyacımız olan şey uzun vadeli düşünmek. Bence hep ileri bakmamız gerekiyor. Şu anda duygusal hareket etmekten kaçınmamız gerekiyor."

Binotto, 2021 kurallarının ertelenmesini ise destekledi.

"2021 kurallarını ertelemek doğru ve iyi bir karardı. Bence mevcut durum ve karşılaştığımız şey asıl öncelik. Sanırım tek bir takım veya Ferrari'nin çıkarlarına değil, daha geniş bir resme ve duruma bakıyoruz. İki araç geliştirmek için zamanın çok dar olacağını biliyoruz. Bu yüzden doğru seçim olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde Ferrari'nin lehine olmayacak."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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