Ferrari henüz takım emri uygulamayı düşünmüyor

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Sezona oldukça hızlı başlayan ve ilk üç yarışın ardından her iki şampiyonada da net şekilde lider konumunda bulunan Ferrari, sonrasında gerek dayanıklılık, gerek strateji, gerek pilotaj anlamında Max Verstappen ve Red Bull'un bir hayli gerisinde kaldı.

İspanya ve Azerbaycan'da dayanıklılık sorunları, Fransa'da ise kendi hatası nedeniyle lider giderken yarış dışı kalan Leclerc an itibariyle Verstappen'in 80 puan gerisinde. Ferrari ise Red Bull'un 97 puan arkasına düşmüş durumda.

Şampiyonluk umutları her geçen gün daha da solarken, İtalyan takıma dair en çok merak edilen konulardan biri de Leclerc lehine takım emri verilip verilmeyeceği.

Motorsport.com'a konuşan Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies, bu konunun Maranello'da neredeyse hiç konuşulmadığını söyledi.

Mekies, "Bu konunun takım içinden ziyade takım dışında konuşulduğu hususunda haklısınız."

"Ancak ciddi konuşmak gerekirse her zaman oldukça açık davranıyoruz ve hedefimiz takıma en iyi sonucu getirebilmek. Önce Ferrari."

"Elbette sezonun bir noktasında -şampiyonadaki durum bunu gerektirirse- bir pilotumuza diğerine göre daha fazla odaklanmamız gerekecek."

"Bu durum matematiksel olarak belli bir fark oluşmasını beklediğimiz anlamına gelmiyor, ancak doğru olanı yapacağımız noktayı beklediğimiz anlamına geliyor."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Ferrari

Ferrari bu sezon birçok kez yanlış stratejilerden dolayı da eleştirildi, özellikle İngiltere'de Leclerc'i güvenlik aracı periyodunda pite almama ve Macaristan'da Leclerc için sert hamur tercih etme kararları halen tartışılmakta. Bir hata olarak kabul edilmese de, Fransa'da tam Sainz atak yaparken kendisinin pite çağırılması da takımın tepki çekmesine sebep oldu.

Buna rağmen geçtiğimiz günlerde bir demeç veren Binotto, strateji kısmında zayıf olmadıklarını, aksine birçok doğru karar verdiklerini söylemişti.

Binotto'ya katılan Mekies, Fransa'daki radyo mesajının ekrana çok geç verildiğini, bunun da "olup bitenin takım içinde ve takım dışında daha farklı göründüğüne güzel bir örnek teşkil ettiğini" söyledi.

Mekies, "Eğer [Fransa'ya] geri dönseydik, sizler de Carlos'u tam olarak bizimle aynı anda pite çağıracaktınız. Bu örnek, bu kadar karmaşıklaşan bir sporda, strateji farklılıklarının ardındaki nedenleri yeterince iyi anlayamadığımızı gösteriyor.

"Bununla birlikte, bu yıl epeyce puan kaybettik. Dayanıklılık sorunlarımız var, ayrıca daha iyi olmamız gereken birkaç şey daha mevcut. Tüm bunların üzerinde çok çalışıyoruz."

“Bu çalışmalar üstümüzdeki baskıyı artırmıyor, çünkü baskı her zaman maksimumda. Formula 1 rekabetçi bir mecra ki biz de [sporu] bu şekilde seviyoruz."

"Ama bu pozitif bir baskı, bizi her yarış daha da ileri gitmeye iten şey bu." dedi.