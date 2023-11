Ferrari henüz ikincilik hedefinden vazgeçmedi

Ferrari, 2023 sezonuna istediği gibi başlayamasa da sonrasında iyi puanlar toplamayı başardı ve bitime iki yarış kala şampiyonada ikincilik için çekişiyorlar.

Son yarış Brezilya GP'nin ardından Mercedes'in sadece 20 puan ardında yer alan İtalyan üretici, yılın kalanında bu pozisyonu almak için çaba gösterecek.

Vasseur şöyle konuştu: "Bence hafta sonu boyunca hızımız o kadar da kötü değildi."

"İyi bir pozisyondaydık ve bundan ötürü bunu kaçırılmış bir fırsat olarak görüyoruz çünkü Mercedes bu hafta sonu iyi değildi. Biz de aksine ön taraftan iki yeni lastik setiyle başlıyorduk. Her şey çok daha iyi olabilirdi."

"Artık önümüzde Las Vegas ve Abu Dhabi gibi iki yarış daha var. Vegas kaotik bir yarış olabilir."

"Eğer bu hafta sonu ile aynı tempoda olursak, Mercedes de bu hafta sonu ile aynı tempoda olursa fırsat yakalayabiliriz."

Carlos Sainz'ın ön bölümden uzak kalmasıyla ilgili Vasseur, "Lastikler veya sıcaklık gibi problemimiz yoktu. Sadece iki Mercedes, Stroll ve Perez'in olduğu gruptaydık. Hızımız geçiş için yeterli değil, bu da ilk 20 turda bu grupta sıkışmamıza neden oldu. Sonrasında iki Mercedes'i geçmeyi başardık." dedi.

Vasseur bu hafta sonu Amerika'daki diskalifiyeden ötürü sürüş yüksekliğini arttırdıklarını söyleyip, "İki hafta öncekiyle aynı şeyi yapamazdık. Bu sefer güvenli taraftaydık." diye ekledi.

Vasseur, Las Vegas'ın zor bir hafta sonu olacağı görüşünde.

"Evet, kolay olmayacağı kesin ama bence herkes için zor olacak."

"Bu bir gece yarışından fazlası. Nasıl olacağını ben de bilmiyorum."

"Sıcaklık çok kötü olacak gibi görünüyor fakat burası özel bir düzene sahip yeni bir pist."

"Bunu Mercedes'i yakalamak adına fırsat olarak görmeliyiz."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, on the grid before the race