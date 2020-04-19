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Formula 1 / Son dakika

Ferrari: "Hedefimiz Leclerc'i şampiyon yapmak"

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Ferrari: "Hedefimiz Leclerc'i şampiyon yapmak"
Ekleyen:
, Editör
19 Nis 2020 13:30

Enzo Ferrari'nin oğlu Piero Ferrari, İtalyan ekibin hedefinin Charles Leclerc'i şampiyon yapmak olduğunu dile getirdi.

Ferrari'nin yetiştirdiği en yetenekli pilotlar arasında yer alan Charles Leclerc, geçen yıl Ferrari'ye geçmişti ve ilk yılında her alanda takım arkadaşı Sebastian Vettel'i geride bıraktı.

Sezonu Belçika ile İtalya'da aldığı iki zaferle dördüncü sırada tamamlayan Leclerc, sezonun en çok pole pozisyonu alan ismi de oldu.

Piero Ferrari, İtalyan basınına verdiği demeçte hedeflerinin Leclerc'i şampiyon yapmak olduğunu söyledi.

"Leclerc, şampiyon DNA'sına sahip. Ferrari bunun gelişmesini sağladı ve hedefi de onu şampiyon yapmak. Onun hakkında hiçbir şüphem yok."

74 yaşındaki Ferrari, Radio Sportiva'ya verdiği röportajda, mevcut zorluklar ortasında Formula 1'in geleceği hakkında da konuştu.

"Takımlar haklı olarak endişeliler. Yarış olmadan kimsenin bir geliri yok. Umarım bir çözüm bulunur."

"Geleceği tahmin edemiyorum ancak 2021'den itibaren farklı bir Formula 1 olacak. Bütçe sınırı ile ekonomik açıdan bazı sınırlamalar olacak."

"Formula 1'in her zaman yeni teknolojileri test etmek için var olduğunu unutmamak gerekiyor, ancak bugün bunun maliyeti çok fazla."

"Şovu düşük maliyetlerle taraftarlara sunmanın bir yolunu bulmalıyız."

Ferrari, sezonun seyircisiz yapılma ihtimaliyle ilgili ise, "Bilmiyorum. Kim geliri olmayan böyle yarışları yapmak ister ki? Çifte yarışlar bir çözüm olabilir. Ayrıca yeni kuralları 2022'ye ertelemenin de doğru olduğuna inanıyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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