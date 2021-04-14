Ferrari, Haziran ayına kadar SF21'i geliştirmeye devam edecek

Bahreyn geçen yıl Ferrari için iyi bir yer olmamıştı ve her iki sürücü de, hafta sonunu puansız kapatmıştı. Kazananla aradaki fark bir turdan fazlaydı ve özellikle uzun düzlüklerde çok fazla vakit kaybediyordu. Ancak Bahreyn GP'de, yeni SF21'in geçen yılki SF1000'e kıyasla ileriye doğru iyi bir adım olduğu ortaya çıktı.

Yeni kurallarla yaşanan kayba rağmen Ferrari, geçen yılki en iyi zamanından sadece 0.521 saniye yavaş kalarak, geçen yıla kıyasla en az gerileyen takım oldu. Hatta yeni kurallarla bir saniyenin altında zaman kaybeden tek takımdı.

Kaydedilen ilerleme tek tur temposunda belli oldu ve her iki pilot da sıralama turlarının son bölümüne kalırken, yarış tamamlandığında altıncı Leclerc'le lider Lewis Hamilton arasında 59 saniye vardı.

Ferrari, motor performansı anlamında önemli bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve aynı zamanda yeni aero paket de artık daha verimli görünüyor.

Sıradaki yarış Imola'da yapılacak ve Bahreyn'e göre tamamen farklı bir yarış olacak.

Geçen yılki yarış, Ferrari için Bahreyn'den daha iyi geçmişti. Ayrıca Ferrari, bu hafta sonu için küçük bir aero güncellemesi de hazırladı.

Auto Motor und Sport'a göre aracın kanatlarında ve alt kısmında bazı değişiklikler olacak.

Ayrıca takım, arka planda bazı güncellemeler hazırlamaya devam ediyor ve bunlar Mayıs ayının başında yapılacak Portimao yarışında kullanılacak.

SF21'in gelişimi henüz noktalanmadı ve Ferrari, mevcut aracı iki ay daha geliştirmeyi ve Haziran ayında tamamen 2022'ye odaklanmayı planlıyor.