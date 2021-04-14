Ferrari, Haziran ayına kadar SF21'i geliştirmeye devam edecek

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
220 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
235 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
242 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Gasly: "Imola'da yüksek puanlar alabiliriz" Sonraki / Domenicali, iki günlük F1 hafta sonu formatı fikrini reddetti
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Haziran ayına kadar SF21'i geliştirmeye devam edecek

Ekleyen:
, Editör

Auto Motor und Sport'a göre Ferrari, önümüzdeki birkaç yarışa güncelleme getirmeye devam edecek ve ardından aracın gelişimini Haziran ayında sonlandıracak.

Ferrari, Haziran ayına kadar SF21'i geliştirmeye devam edecek

Bahreyn geçen yıl Ferrari için iyi bir yer olmamıştı ve her iki sürücü de, hafta sonunu puansız kapatmıştı. Kazananla aradaki fark bir turdan fazlaydı ve özellikle uzun düzlüklerde çok fazla vakit kaybediyordu. Ancak Bahreyn GP'de, yeni SF21'in geçen yılki SF1000'e kıyasla ileriye doğru iyi bir adım olduğu ortaya çıktı.

Yeni kurallarla yaşanan kayba rağmen Ferrari, geçen yılki en iyi zamanından sadece 0.521 saniye yavaş kalarak, geçen yıla kıyasla en az gerileyen takım oldu. Hatta yeni kurallarla bir saniyenin altında zaman kaybeden tek takımdı.

Kaydedilen ilerleme tek tur temposunda belli oldu ve her iki pilot da sıralama turlarının son bölümüne kalırken, yarış tamamlandığında altıncı Leclerc'le lider Lewis Hamilton arasında 59 saniye vardı.

Ferrari, motor performansı anlamında önemli bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve aynı zamanda yeni aero paket de artık daha verimli görünüyor.

Sıradaki yarış Imola'da yapılacak ve Bahreyn'e göre tamamen farklı bir yarış olacak.

Geçen yılki yarış, Ferrari için Bahreyn'den daha iyi geçmişti. Ayrıca Ferrari, bu hafta sonu için küçük bir aero güncellemesi de hazırladı.

Auto Motor und Sport'a göre aracın kanatlarında ve alt kısmında bazı değişiklikler olacak.

Ayrıca takım, arka planda bazı güncellemeler hazırlamaya devam ediyor ve bunlar Mayıs ayının başında yapılacak Portimao yarışında kullanılacak.

SF21'in gelişimi henüz noktalanmadı ve Ferrari, mevcut aracı iki ay daha geliştirmeyi ve Haziran ayında tamamen 2022'ye odaklanmayı planlıyor.

paylaşım
yorumlar
Gasly: "Imola'da yüksek puanlar alabiliriz"

Önceki haber

Gasly: "Imola'da yüksek puanlar alabiliriz"

Sonraki haber

Domenicali, iki günlük F1 hafta sonu formatı fikrini reddetti

Domenicali, iki günlük F1 hafta sonu formatı fikrini reddetti
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen ve Leclerc’in Avusturya’daki mücadelesi Leclerc’i daha agresif bir hale getirmiş

4s
2
Formula 1

Mercedes, kaybettiği performansı nasıl telafi etmeye çalışıyor?

15s
3
Formula 1

Ferrari, Haziran ayına kadar SF21'i geliştirmeye devam edecek

1s
4
Formula 1

Glock, Ralf’ın Vettel eleştirisini destekliyor

18s
5
Formula 1

Raikkonen: "Imola'da puan savaşı verebiliriz"

2s
Son Haberler
Domenicali, iki günlük F1 hafta sonu formatı fikrini reddetti
F1

Domenicali, iki günlük F1 hafta sonu formatı fikrini reddetti

59dk
Ferrari, Haziran ayına kadar SF21'i geliştirmeye devam edecek
F1

Ferrari, Haziran ayına kadar SF21'i geliştirmeye devam edecek

1s
Gasly: "Imola'da yüksek puanlar alabiliriz"
F1

Gasly: "Imola'da yüksek puanlar alabiliriz"

2s
Raikkonen: "Imola'da puan savaşı verebiliriz"
F1

Raikkonen: "Imola'da puan savaşı verebiliriz"

2s
Verstappen, Red Bull'un Imola performansı konusunda "temkinli"
F1

Verstappen, Red Bull'un Imola performansı konusunda "temkinli"

3s
Son Videolar
Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
11 Nis 2021

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi 13:11
Formula 1
4 Nis 2021

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2 Nis 2021

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
1 Nis 2021

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Raikkonen: "Alfa Romeo'nun performansı, gelecek kararımı etkilemeyecek"
Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Alfa Romeo'nun performansı, gelecek kararımı etkilemeyecek"

Gasly: "Imola'da yüksek puanlar alabiliriz" Emilia Romagna GP
Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Imola'da yüksek puanlar alabiliriz"

Raikkonen: "Imola'da puan savaşı verebiliriz" Emilia Romagna GP
Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Imola'da puan savaşı verebiliriz"

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, Haziran ayına kadar SF21'i geliştirmeye devam edecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Haziran ayına kadar SF21'i geliştirmeye devam edecek

Mercedes, kaybettiği performansı nasıl telafi etmeye çalışıyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Mercedes, kaybettiği performansı nasıl telafi etmeye çalışıyor?

Verstappen ve Leclerc’in Avusturya’daki mücadelesi Leclerc’i daha agresif bir hale getirmiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen ve Leclerc’in Avusturya’daki mücadelesi Leclerc’i daha agresif bir hale getirmiş

Verstappen, Red Bull'un Imola performansı konusunda "temkinli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Red Bull'un Imola performansı konusunda "temkinli"

Ricciardo: "O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "O araçla yarış kazanabilecek tek kişi Lewis değil’’

Liberty: "EA'in F1 oyunlarını alması, spor için büyük bir büyüme yaratacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Liberty: "EA'in F1 oyunlarını alması, spor için büyük bir büyüme yaratacak"

Glock, Ralf’ın Vettel eleştirisini destekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Glock, Ralf’ın Vettel eleştirisini destekliyor

Raikkonen: "Imola'da puan savaşı verebiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Imola'da puan savaşı verebiliriz"

Son Haberler

Raikkonen: "Alfa Romeo'nun performansı, gelecek kararımı etkilemeyecek"
F1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Alfa Romeo'nun performansı, gelecek kararımı etkilemeyecek"

Domenicali, iki günlük F1 hafta sonu formatı fikrini reddetti
F1 Formula 1 / Son dakika

Domenicali, iki günlük F1 hafta sonu formatı fikrini reddetti

Ferrari, Haziran ayına kadar SF21'i geliştirmeye devam edecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Haziran ayına kadar SF21'i geliştirmeye devam edecek

Gasly: "Imola'da yüksek puanlar alabiliriz"
F1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Imola'da yüksek puanlar alabiliriz"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.