Ferrari: "Hayal kırıklığı yaratsa da aldığımız pit kararının arkasındayız"

Charles Leclerc, Monako Grand Prix'sinde takım arkadaşı Lewis Hamilton'a verilen 5 saniyelik zaman cezası hesaba katıldığında ikinci olacak gibi görünüyordu.

Ancak Ferrari, güvenlik aracı periyodunda her iki pilotunu da pite çağırarak çifte pit stop uygulamayı tercih etti.

Leclerc daha sonra yarışın 65. turunda kaza yaparak yarış dışı kaldı. Monakolu pilot, kazanın frenlerle ilgili yaşadığı sorunlardan kaynaklandığını öne sürdü.

Ekstra pit stop kararının mantığı sorulduğunda Jerome D'Ambrosio, bu kararın Leclerc açısından dezavantaj yarattığını kabul etti ancak takım için bunun gerekli olduğunu savundu.

D'Ambrosio, Sky Sports Almanya'ya yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Yarış sırasında bununla ilgili bazı tartışmalar yaşandı. Güvenlik aracı pistteyken beklemenin riski, Güvenlik aracının önünüze çıkması ve her şeyi tamamen kaybetmenizdir."

"O son pit stop belki de onun açısından %100 optimize edilmiş değildi. Ancak sonradan değerlendirdiğimizde, takım olarak yapmanız gereken şey buydu. Bunlar alınması zor kararlar ve onun hayal kırıklığı da açıkçası bundan kaynaklanıyordu."

"O anda Lewis'in beş saniyelik cezası nedeniyle sanal olarak ikinci sıradaydı. Ancak güvenlik aracının yarışa dahil olması bu avantajı ortadan kaldırdı ve iki aracı üst üste pite çağırmak zorunda kaldık. Ne yazık ki bunlar üzerinde çok fazla kontrol sahibi olamadığınız durumlar."

Leclerc'in frenlerle ilgili şikayetlerine de değinen D'Ambrosio, Ferrari'nin konuyu detaylı şekilde inceleyeceğini söyledi.

"Frenleme bölgelerinde his konusunda açıkça zorlanıyordu. Bunu da oldukça net bir şekilde dile getirdi. Artık herkes pilotların bu konuda farklı çözümler kullandığını biliyor."

"Şimdi fabrikaya dönüp durumu detaylı şekilde incelememiz ve nasıl ilerlemek istediğimize karar vermemiz gerekiyor. Takım olarak bizim için en önemli şey, pilotların araçtan doğru hissi alabilmesini sağlamak. Önümüzdeki günlerde bunun üzerinde çalışacağız."

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images