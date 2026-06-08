Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Monako GP

Ferrari: "Hayal kırıklığı yaratsa da aldığımız pit kararının arkasındayız"

Ferrari takım patronu yardımcısı Jerome D'Ambrosio, takımın Monako Grand Prix'sinde uyguladığı stratejiyi savundu.

Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Monako Grand Prix'sinde takım arkadaşı Lewis Hamilton'a verilen 5 saniyelik zaman cezası hesaba katıldığında ikinci olacak gibi görünüyordu.

Ancak Ferrari, güvenlik aracı periyodunda her iki pilotunu da pite çağırarak çifte pit stop uygulamayı tercih etti.

Leclerc daha sonra yarışın 65. turunda kaza yaparak yarış dışı kaldı. Monakolu pilot, kazanın frenlerle ilgili yaşadığı sorunlardan kaynaklandığını öne sürdü.

Ekstra pit stop kararının mantığı sorulduğunda Jerome D'Ambrosio, bu kararın Leclerc açısından dezavantaj yarattığını kabul etti ancak takım için bunun gerekli olduğunu savundu.

D'Ambrosio, Sky Sports Almanya'ya yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Yarış sırasında bununla ilgili bazı tartışmalar yaşandı. Güvenlik aracı pistteyken beklemenin riski, Güvenlik aracının önünüze çıkması ve her şeyi tamamen kaybetmenizdir."

"O son pit stop belki de onun açısından %100 optimize edilmiş değildi. Ancak sonradan değerlendirdiğimizde, takım olarak yapmanız gereken şey buydu. Bunlar alınması zor kararlar ve onun hayal kırıklığı da açıkçası bundan kaynaklanıyordu."

"O anda Lewis'in beş saniyelik cezası nedeniyle sanal olarak ikinci sıradaydı. Ancak güvenlik aracının yarışa dahil olması bu avantajı ortadan kaldırdı ve iki aracı üst üste pite çağırmak zorunda kaldık. Ne yazık ki bunlar üzerinde çok fazla kontrol sahibi olamadığınız durumlar."

Leclerc'in frenlerle ilgili şikayetlerine de değinen D'Ambrosio, Ferrari'nin konuyu detaylı şekilde inceleyeceğini söyledi.

"Frenleme bölgelerinde his konusunda açıkça zorlanıyordu. Bunu da oldukça net bir şekilde dile getirdi. Artık herkes pilotların bu konuda farklı çözümler kullandığını biliyor."

"Şimdi fabrikaya dönüp durumu detaylı şekilde incelememiz ve nasıl ilerlemek istediğimize karar vermemiz gerekiyor. Takım olarak bizim için en önemli şey, pilotların araçtan doğru hissi alabilmesini sağlamak. Önümüzdeki günlerde bunun üzerinde çalışacağız."

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber FIA kararlarını açıkladı: Hadjar podyumda, Perez Cadillac’ın ilk puanını kaybetti
Sonraki haber Hamilton: "Pit yolunda hız sınırını aştığımı öğrenince şok oldum"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Lydia Mee

Montoya: "Hamilton, Leclerc'e zihinsel açıdan büyük darbe vurabilir"

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Montoya: "Hamilton, Leclerc'e zihinsel açıdan büyük darbe vurabilir"

Alonso, McLaren'ın 1000. yarışını kutladı: "Onlar için en iyisini diliyorum"

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Alonso, McLaren'ın 1000. yarışını kutladı: "Onlar için en iyisini diliyorum"

Pilotların Monako GP’de kullanacağı özel kask tasarımları tanıtıldı

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Pilotların Monako GP’de kullanacağı özel kask tasarımları tanıtıldı
Daha fazlası
Charles Leclerc

Ferrari, Leclerc'in Monako'ya özel yarış tulumunu tanıttı

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Ferrari, Leclerc'in Monako'ya özel yarış tulumunu tanıttı

Montoya: "Monako GP'yi Leclerc kazanacak"

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Montoya: "Monako GP'yi Leclerc kazanacak"

Leclerc, kariyerinin 'en kötü hafta sonunu' nasıl atlatacak?

Formula 1
Formula 1
Kanada GP
Leclerc, kariyerinin 'en kötü hafta sonunu' nasıl atlatacak?
Daha fazlası
Ferrari

Hamilton: "Pit yolunda hız sınırını aştığımı öğrenince şok oldum"

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Hamilton: "Pit yolunda hız sınırını aştığımı öğrenince şok oldum"

Verstappen'den Antonelli'ye start tavsiyesi: "Işıklar söndüğünde 1 saniye bekle!"

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Verstappen'den Antonelli'ye start tavsiyesi: "Işıklar söndüğünde 1 saniye bekle!"

Croft: "Hamilton'ın Kanada'daki sonucu, Ferrari'nin vahim bir durumda olduğunu gösteriyor"

Formula 1
Formula 1
Croft: "Hamilton'ın Kanada'daki sonucu, Ferrari'nin vahim bir durumda olduğunu gösteriyor"

Son Haberler

Brembo’dan Leclerc’e yanıt: "Açıklamaları şaşkınlıkla karşıladık"

Formula 1
F1 Formula 1
Monako GP
Brembo’dan Leclerc’e yanıt: "Açıklamaları şaşkınlıkla karşıladık"

Acosta: "Marquez ile liderlik mücadelesinden çok keyif aldım"

MotoGP
MGP MotoGP
Macaristan GP
Acosta: "Marquez ile liderlik mücadelesinden çok keyif aldım"

Gasly: "Yıllardır hayal ettiğim şey elimden alındı"

Formula 1
F1 Formula 1
Gasly: "Yıllardır hayal ettiğim şey elimden alındı"

Hamilton ve Hadjar güvenlik aracı periyodunda neden ceza almadı?

Formula 1
F1 Formula 1
Monako GP
Hamilton ve Hadjar güvenlik aracı periyodunda neden ceza almadı?

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle