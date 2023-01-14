Ferrari, Harman ile anlaştı

Ferrari, yeni sezona girilmesinin ardından yeni sponsorluk anlaşmalarını açıklamaya başlamış durumda.

İtalyan ekip, geçtiğimiz günlerde Genesys ile anlaştığını açıklamıştı ve şimdi de Harman Automotive ile anlaştığını duyurdu.

Harman Automotive, gelişmiş elektronik teknolojisine ve en iyi hale getirilmiş araç içi müşteri deneyimine odaklanan bir kuruluş olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Samsung Electronics'in de yan kuruluşu olarak biliniyor.

Anlaşmanın kapsamı hakkında çok fazla bilgi yok. Aynı zamanda sponsor logolarının yeni Ferrari'de yer alıp almayacağı da henüz bilinmiyor. Ancak Ferrari'nin açıklamasına göre bu şirket hem yol araçlarında hem de F1 tarafında Şahlanan At'la çalışacak.

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, "Ortaklığımız, mükemmellik, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını zorlamasıyla tanınan iki markayı bir araya getiriyor." açıklamasında bulundu.