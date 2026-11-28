Formula 1 Katar GP
Ferrari, Hamilton’un aracındaki sorun hakkında: “Hâlâ anlamaya çalışıyoruz”
Ferrari Sportif Direktörü Diego Ioverno, Lewis Hamilton’un 2. antrenman seansında yaşadığı sorunun hafta sonunun geri kalanını etkilemeyeceğini açıkladı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 28 Kas 2026 14:20
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Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images
Katar hafta sonunun cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansının sonlanmasına dakikalar kala telsizden aracındaki tüm gücü kaybettiğini bildiren Lewis Hamilton, SF-26’sını kenara çekmek zorunda kalmıştı.
GPBlog'un haberinde yar alan bilgilere göre Hamilton'un cuma günü eski bir güç ünitesi kullandığı ve bu ünitenin ömrünü tamamlamış olabileceği değerlendiriliyor.
Seansların ardından F1 TV’ye konuşan Diego Ioverno, sorunun kaynağını araştırdıklarını ancak esas endişelerinin pistte kaybettikleri süre olduğunu vurguladı. İkinci seansta gösterilen iki kırmızı bayrak nedeniyle hiçbir takım, yumuşak lastiklerle sıralama temposunu test edemedi. Ayrıca Ferrari pilotları, orta lastiklerle duble yapan Mercedes’in yaklaşık bir saniye gerisinde kaldı.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Ioverno, günü şu sözlerle değerlendirdi: "Lewis ikinci antrenman seansında bir dayanıklılık sorunu yaşadı. Bu sorun hakkında endişelenmiyoruz ama kesinlikle seansımız açısından sıkıntı yarattı.”
“Açıkçası kinci antrenman seansının pek verimli geçtiğini söyleyemem çünkü analiz edecek pek veri toplayamadık. Yine de sıralamalarda daha iyi bir konumda olmak için gece boyunca çalıştık."
"Hamilton'un yaşadığı sorunu hâlâ anlamaya çalışıyoruz fakat hafta sonunun geri kalanını etkilemesini beklemiyoruz.”
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- Motorsport.com Ekibi
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