Ferrari Hamilton'la birlikte "rüya takımı" kurmayı mı hedefliyor?

Ferrari ve Lewis Hamilton arasındaki anlaşma haberi motor sporlarının sınırlarını aştı. Formula 1 tarihinin iki mutlak mükemmeli arasındaki evliliğin uyandırdığı ilgi ve merak, 'ana akım' olarak adlandırılan medyada çok yönlü bir kutlamaya yol açtı. 1 Şubat 2024, Hamilton'ın hayatında olduğu kadar Scuderia'nın tarihinde de önemli bir tarih olarak kalacak. Bu anlaşmanın kapsamı düşünüldüğünde başka türlü de olamazdı.

Son yıllardaki pilot takım birlikteliklerine baktığımızda açık olan bir şey var: Ferrari'nin cazibesi hâlâ sağlam. Maranello'nun 2007'den bu yana pilotlar şampiyonluğunu kazanamadığı doğru, aynı şekilde 2008'den bu yana da takımlar şampiyonluğu kazanılamıyor. Bu süreçte Formula 1'in yeni bir sayfa açtığı ve Scuderia'yı hükümdar rolünde hiç görmemiş yeni nesil taraftarlar ve pilotlar olduğu da inkar edilemez.

Prancing Horse hala büyük bir çekiciliğe sahip Fotoğraf: Ferrari Medya Merkezi

Ancak Hamilton'ın tercihi, Ferrari için yarışmanın hâlâ özel bir tadı olduğunu, bunu sadece Şahlanan At'ın taşıdığını doğruluyor. Açıkçası Lewis'in sözleşmesi maddelerle dolu olacak, maaş (sezon başına 40 milyon olduğu tahmin ediliyor) ve bir sürü bonus ancak bunlar Mercedes'te de elde edebileceği şeyler.

Brackley'de Lewis'e artık garanti edemedikleri şey, bugün sadece Red Bull'un masaya getirebileceği bir bonus olan teknik döngünün rekabetçiliğidir. Sonunda, farkı yaratan şey kırmızı giyme, kırmızı F1 aracına oturma ve direksiyonda Şahlanan At'ı görme, gittiği ülkelerde kırmızılı taraftarlar tarafından karşılanma, kariyerinin sonunda 'evet, Ferrari için sürdüm' diyebilme arzusuydu. 2024'te bile hâlâ önemli bir değere sahip olan bir artı.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

Hamilton'un Maranello'ya gelişiyle Leclerc'in değerinde azalma görenler var. Charles, Hamilton anlaşması çoktan tamamlanmışken 'uzun vadeli' bir yenileme anlaşması imzaladı.

Anlaşmaların iletildiği zamanlama, Leclerc'in imzayı attıktan sonra Hamilton'ın geliş haberini aldığı yönünde yorumlandı. Gerçekte, Leclerc'in sözleşme uzatması yeni takım arkadaşının anlaşmasından sonra imzalandı ve bu kendisine bildirildi. Dolayısıyla Charles'ın 2025'ten itibaren kendisini içinde bulacağı genel senaryoyu değerlendirme şansı vardı ancak o Ferrari'de kaldı.

Ferrari iki forvet ile oynamayı seçti ve bu şaşırtıcı bir karar değil. Günümüzde takım yönetimindeki eğilim, tanımlanmış ve iyi yapılandırılmış rollere sahip olmaktır. Teknik kadroda ve stratejik kararlar verenler arasında daha fazla referans figürü var: 'tek adam gösterisi' yaklaşımı giderek geçmişte kalacak. Sürücü yönetiminde bile bu politika etkili oluyor. Takımlar (yapabildiklerinde) sadece bir sürücüye bağlı kalmamaya çalışıyor. Bu, takımlar şampiyonası için enerjiyi en üst düzeye çıkarmayı mümkün kılıyor, ancak sadece bu değil.

Takımlar en iyi sürücüleri tarafından kontrol altına alınma riskini almak istemiyorlar ve bu sorunu önlemek için eşdeğer potansiyele sahip iki sürücüye sahip olmayı tercih ediyorlar. Red Bull'da Verstappen'in durumunda olduğu gibi, tek bir kişide çok fazla gücü merkezileştirme eğilimi tercih edilmiyor.

Max aniden bir değişiklik yapmaya karar verirse ne olur? Bugün bu imkansız bir olasılık çünkü takım padoktaki en iyi tek koltuklu araca sahip ancak teknik değerler değişirse bu potansiyel olarak çok tehlikeli bir risk olur. McLaren Piastri ve Norris ile bunu yaparken, Ferrari de bu cephede kendini güvence altına aldı. Mercedes George Russell seçimiyle bunu yapmıştı. Russell, Hamilton sonrası durumu paniğe kapılmadan değerlendirebilecek olan Toto Wolff için ihtiyatlı bir yedek oldu.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

Bu politikanın dezavantajı, aynı hırslara sahip iki sürücünün birlikte yaşaması olabilir. Bu, motor sporlarının başlangıcından beri var olan bir risktir ve tarih bize bahisler yükseldiğinde kıvılcımların uçuştuğunu öğretir.

Bir takımın başındakiler bir gün kendilerini bu sorunla baş etmek zorunda bulmayı ummalıdır çünkü bu, dünya şampiyonluğu için yarışan iki sürücüye sahip olmak anlamına gelecektir. Leclerc ve Hamilton'ın üçüncülük için çekiştiklerini hayal etmek zor, ikisinin takımın büyümesine izin vermek için karşı karşıya gelmesi daha olası. Eğer Scuderia tekrar dünya şampiyonluğu için yarışmaya başlarsa ve iki pilot da sıralamada benzer bir konumda yer alırsa, o zaman seçim yapma zamanı gelmiş olacak. Ancak bu aynı zamanda Scuderia'nın mühendislerinin gündeminde olan pek çok sorunun uzak bir anı olacağı anlamına da gelecektir.

Son olarak, Leclerc ile ilgili başka bir değerlendirme de var. Charles kendine pit komşusu olarak daha rahat ve aynı zamanda kendini kanıtlama arzusuyla yanıp tutuşan genç bir adam isteyebilirdi. Hamilton, Leclerc'in görünürlüğünü ve aynı zamanda baskısını ortadan kaldıracak ve her şeyden önemlisi Charles için mutlak bir ölçüt olacak.

Lewis bir sorun olabilir ama aynı zamanda Nico Rosberg'in kendini Mercedes ile geri dönen Michael Schumacher'in yanında bulduğunda başına geldiği gibi, niteliklerini yeniden teyit etmesi için bir fırsat da olabilir. Büyük şampiyonların hikayeleri de bu senaryolardan geçer, Hamilton için McLaren günlerinde Fernando Alonso ile olduğu gib, Leclerc için de Ferrari'deki ilk günlerinde Sebastian Vettel'in yanında olduğu gibi. Formula 1, sakin hayatı sevenler için ideal bir yer değil.