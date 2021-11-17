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Formula 1 Haberler

Ferrari: "Hamilton'ın sprint yarışındaki yükselişi, ters gridle ilgili tartışmaları sona erdirdi"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ferrari, Lewis Hamilton'ın Brezilya Grand Prix'sinde zafere ulaşmasının ardından, ters gridli Formula 1 yarışlarının keyifli olacağından kimsenin şüphesi kalmadığını düşünüyor.

Ferrari: "Hamilton'ın sprint yarışındaki yükselişi, ters gridle ilgili tartışmaları sona erdirdi"

Formula 1'in patronları, 2022 için altı sprint sıralama yarışı düzenlemeyi hedefliyor fakat bu sprint yarışlarının formatı konusundaki görüşmeler sürüyor.

Üzerinde konuşulan en önemli noktalardan birisi, şimdiye kadar tam olarak beklentileri karşılayamayan 100 km'lik sprint yarışının nasıl daha heyecanlı hale getirilebileceği gibi görünüyor.

F1, mücadeleyi daha fazla teşvik etmek istiyor ve bu açıdan sprint yarışlarına verilen puan sayısını artırmayı düşünüyor.

Fakat Ferrari gibi bazı takımlar, Formula 1'in  daha da cesur olması gerektiğini ve bu kapsamda cumartesi günkü yarışların, ters gridle birlikte bağımsız bir yarış haline getirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Tüm takımlar böyle bir hamleyle ilgili hemfikir olmasa da Ferrari, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Brezilya Grand Prix'sinin sonucunun, konseptin işe yarayacağının kesin bir kanıtı olduğunu düşünüyor.

Hamilton, DRS kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle cumartesi günkü sprint yarışına son sıradan başladı ve yarışı beşinci sırada bitirdi. Ertesi gün ana yarışa, motor cezası nedeniyle 10 sıra geriden başlasa da zafere ulaşan isim oldu.

Ferrari patronu Mattia Binotto, Hamilton'ın arkadan kaydettiği ilerlemenin, ters gridin uygulanabilir olduğunun bir başka göstergesi olduğuna inanıyor.

Motorsport.com'a konuşan Binotto, Interlagos yarışının ters gridli yarışların gelme ihtimalini artırıp artırmadığını sorusuna Binotto, "Doğruyu söylemek gerekirse çok fazla geçiş yaşandığı ve çok heyecanlı olduğu için,  öyle olduğunu düşünüyorum."

"Bence bunu sprint yarışları için düşünmeliyiz. Şimdi neler olduğunu gördükten sonra, bu konu hakkında tartışmamızın bile gereksiz olduğunu düşünüyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and the remainder of the field after the safety car

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and the remainder of the field after the safety car

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari, ters grid konseptinden yana olsa da, McLaren pilotu Daniel Ricciardo, bunun F1 hafta sonundaki yarış galibiyetinin değerini düşürebileceğinden endişe ediyor.

"Beni yanlış anlamayın, Lewis'in arkadan başlamasının yarışı seyirciler için daha da heyecanlı hale getirdiğine eminim."

"Bu yüzden [sprint] yarışının,  Lewis'in arkadan başlamasından faydalandığını düşünüyorum."

"Bundan daha heyecanlı olamazdı. Fakat aynı zamanda bir zaferin gerçek bir zafer olarak kalması gerektiğini de düşünüyorum. "

"Bunun sadece bir sprint yarışı olduğunu ve bu yüzden değerinin daha az olduğunu biliyorum, ancak yine de bitiş çizgisini geçerken, en azından o yarışın kendisindeki en iyi sürücüymüşsünüz gibi hissetmeniz gerektiğini düşünüyorum."

"Eğer sadece sıralama turlarında en yavaş olduğun için aldığın bir pole pozisyonu sayesinde kazanıyorsan, bilmiyorum... Bunun ne kadar tatmin edici olduğunu bilmiyorum."

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