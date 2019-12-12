Hamilton'ın ilgisi, Ferrari'nin "gururunu okşadı"

Sezonun son yarış hafta sonu olan Abu Dhabi’de, Hamilton’ın bu sene Elkann ile iki kez görüştüğü ortaya çıktı ve bu, altı kez şampiyon sürücünün gelecek sene sonunda kontratı sona erdiğinde Ferrari’ye geçebileceği iddialarını tetikledi.

Mercedes ve Hamilton, beraber birçok şampiyonluk yaşadıkları ortaklıklarını uzatmalarının muhtemel olduğunu belirtmişlerdi. Mercedes motor sporları patronu Toto Wolff ise Hamilton’ın Ferrari’ye geçiş ihtimalinin %25 olduğunu söylemişti.

Bu hafta Maranello’da açıklama yapan Camilleri, Hamilton’ın Elkann’la yaptığı buluşmanın profesyonel bir buluşma olmadığını söyledi.

“Bu sosyal bir etkinlikteydi, fazla abartıldı. İkisinin bazı ortak arkadaşları var.”

Hamilton’ın Ferrari’ye katılacağı iddiaları konusunda ise Camilleri, İngiliz sürücünün Ferrari için yarışmaya ilgi duyan sürücüler arasında olduğunu söyledi.

“Bir sürücüyle uzun vadeli bir anlaşmamız var ve diğer sürücünün kontratı 2020 sonunda sona eriyor.”

“Diğer sürücülerin ve özellikle Lewis’in bize katılmak istemelerinden dolayı çok memnunuz.”

“Ancak şimdiden gelecek için bir şeylere karar vermek çok erken olurdu.”

Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, 2020’de Ferrari adına yarışmaya devam edecek. Leclerc’in takımla uzun vadeli bir anlaşması olmasına rağmen Vettel, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan sürücüler arasında yer alıyor.

Sürücü kadrosu konusunda takım patronu Mattia Binotto ve Camilleri’nin son söz hakkına sahip olacağı biliniyor ve Camilleri, kendisinin Hamilton’la konuşmadığını söyledi.

Camilleri ayrıca, Ferrari’nin esnek davranıp Hamilton’ın F1 dışı etkinliklerine Mercedes kadar izin verip vermeyeceği konusundaki varsayımsal iddiaları da reddetti.

“Dürüst olmak gerekirse, bu konuya girmek istemiyorum. Bu konular için çok erken ve uygun zamanda seçeneklerimize bakacağız ve takımımız için en uygun olanın ne olduğunu göreceğiz.”

Dört kez dünya şampiyonu Vettel son iki sezonda kendisini ve takımı etkileyen bazı hatalar yaptı ve bu sene takıma katılan genç Leclerc’in gerisinde kaldı.

Ancak Binotto, mevcut kadroya sahip olduğu için hâlâ şanslı hissettiğini ve Vettel 2020 sonrasında yarışmaya devam etmeyi isterse sürücü kadrosu değişikliğinin olası görünmediğini söyledi.

“Seb’in gelecekte ne yapmak istediğini anlamak için oturup konuşmamız gerekiyor. Gelecek sene stratejimizin gelişmesini görmemiz gerektiğini düşünüyorum.”

“Performansını, araca ne kadar uyduğunu ve geleceğe yönelik motivasyonunu görmemiz gerek.”