Ferrari, Hamilton'ın gelişi sonrası "süspansiyon tasarımını" değiştirecek
İtalyan basınına göre Lewis Hamilton'ın gelişiyle Ferrari'de süspansiyon tasarımı değişecek.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Ferrari, 2025 Formula 1 sezonu için geliştirdiği yeni araçta, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton’ın taleplerini dikkate alarak önemli değişiklikler yapacak.
İtalyan haber kaynağı Formu1a.uno'nun bildirdiğine göre, bu değişiklikler özellikle süspansiyon tasarımında kendini gösteriyor.
Ferrari mühendisleri, ön tarafta kendileri için alışılmadık olsa da hem Hamilton hem de takım arkadaşı Charles Leclerc'in sürüş tarzına uygun olacak şekilde çekme çubuğuna geçecek.
Bu revizyon, Ferrari'nin daha rekabetçi bir araç sunma çabasının bir parçası olarak görülüyor.
Çekme çubuğu, aracın ön tarafındaki yol tutuşu ve dengeyi iyileştirmeyi amaçlayan bir yenilik olarak öne çıkıyor.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Shovlin: "Hamilton'ı özleyeceğiz"
Newey'nin Ferrari'yi reddetme nedeni para değil!
Lowes: "Toprak artık rakipsiz bir hale geldi"
Alonso, 2026'da emekli mi oluyor?
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar