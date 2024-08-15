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Formula 1 Hollanda GP

Ferrari, Hamilton'ın gelişi sonrası "süspansiyon tasarımını" değiştirecek

İtalyan basınına göre Lewis Hamilton'ın gelişiyle Ferrari'de süspansiyon tasarımı değişecek.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ferrari, 2025 Formula 1 sezonu için geliştirdiği yeni araçta, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton’ın taleplerini dikkate alarak önemli değişiklikler yapacak.

İtalyan haber kaynağı Formu1a.uno'nun bildirdiğine göre, bu değişiklikler özellikle süspansiyon tasarımında kendini gösteriyor.

Ferrari mühendisleri, ön tarafta kendileri için alışılmadık olsa da hem Hamilton hem de takım arkadaşı Charles Leclerc'in sürüş tarzına uygun olacak şekilde çekme çubuğuna geçecek.

Bu revizyon, Ferrari'nin daha rekabetçi bir araç sunma çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Çekme çubuğu, aracın ön tarafındaki yol tutuşu ve dengeyi iyileştirmeyi amaçlayan bir yenilik olarak öne çıkıyor.

 

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