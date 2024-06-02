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Formula 1

Ferrari, 2025 için süspansiyon tasarımını değiştirmeye hazırlanıyor!

Ferrari'nin güncellemelerin çok büyük bir gelişim sunmadığını kabul etmesi, Lewis Hamilton'ın gelişi için 2025 aracında büyük bir yön değişikliğine gidebileceği yorumlarına yol açtı.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari bu yıl SF-24 ile önemli bir ilerleme kaydetmeyi başardı, yarışlar kazandı ve kendisini -McLaren ve Red Bull ile beraber- üçlü bir savaşın içerisinde buldu.

Ancak takımlar mevcut araçların gelişim sürecinin sonuna geldikçe, fark yaratabilecek o son ondalıkları bulmak zorlaşıyor.

Imola Grand Prix'sine getirilen büyük güncelleme paketi bazı iyi kazanımlar sağlarken, bir sonraki aero paket Britanya GP'si için hazırlanıyor.

Bu arada, Monako'da kullanılan yüksek yere basma gücü üreten arka kanadın ardından iki farklı kanat daha hazırlanıyor. Kanada'da düşük sürüklenme sağlayan versiyon, İspanya'da ise orta hızlı virajlar için daha farklı bir versiyon kullanılacak.

Fakat Ferrari'nin güncelleme yaklaşımı yakında değişecek çünkü takım patronu Frederic Vasseur'e göre araç gelişimi artık eskisinden daha zor.

"Mevcut kurallar ve bütçe sınırı göz önüne alındığında, her şeyi iyi şekilde yönetmeniz gerekiyor. Biz de yeni güncellemelerimiz olduğunda bunları getireceğiz."

“Aklınızda tutmanız gereken şey, performansların birbirine yaklaştığı ve gelişim oranının iki yıl öncesine göre çok daha düşük olduğu."

"Kazanç iki yıl öncesine göre daha az ve bu normal.”

Azalan performans getirisi ve Ferrari'nin yakaladığı ivmeden en iyi şekilde yararlanma arzusu, Ferrari'nin 2025 aracında daha agresif değişiklikler yapmaya hazır olabileceği yönündeki bazı konuşmaları körükledi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Vasseur'ün Maranello'da devam etmekte olan üç proje olduğunu belirtmesiyle, gelecek yılın aracı üzerindeki çalışmalar çoktan başlamış görünüyor.

“Ekibin bir kısmı bu sezon boyunca göreceğimiz bir sonraki güncellemeler üzerinde çalışıyor. Diğer kısmı da şimdiden gelecek yılın aracına odaklanmış durumda."

"2025 aracına çoktan onay verdik. Ayrıca, 2026 güç ünitesi üzerindeki çalışmalar da bir süre önce başladı."

"Şasi ve aerodinami ile ilgili olarak, birkaç konsept olduğunu söyleyebiliriz ancak henüz bir düzenleme olmadığı için daha fazlasını yapamayız.”

2025 aracıyla ilgili spekülasyonlar, 2026'daki kural değişikliklerine rağmen büyük çaplı değişiklikler olabileceği yönünde.

Kaynaklar, Ferrari'nin tasarımcılarının 2025 aracı için bazı önemli yönleri anladıklarını ve bunun Red Bull ya da McLaren ile olan sıkı mücadelede büyük fark yaratabileceğini öne sürdü.

İlgi çekici noktalardan biri de Ferrari'nin yıllarca kendi bildiğini yaptıktan sonra, çekme çubuklu ön süspansiyona geçmeye hazırlaması gibi görünüyor.

Red Bull ve McLaren halihazırda bu konfigürasyona sahip ve bunun aerodinamik anlamda avantajlı olduğu biliniyor.

Süspansiyonun bu şekilde revize edilmesi, süspansiyon kollarına yeni bağlantılar yapılmasına ve iç mekanizmaların hareket ettirilmesine neden olacağı için tamamen yeni bir şasi gerektirecek.

Süspansiyonu değiştirmeye yönelik herhangi bir karar, sürücü pozisyonunda da değişikliğe kapı açabilir ve bu da takımın mümkün olan her alanda kazanımlar elde etmeye çalıştığı için ağırlık dağılımını iyileştirmeye yardım edebilir.

Bu yıl Ferrari, diğerlerinin aksine çekme çubuklu arka süspansiyon da kullanıyor ve itme çubuğunun göründüğü kadar büyük bir fark yaratmadığını düşünüyor.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

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