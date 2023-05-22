Önceki / Domenicali: "Pilotlar tembel ve kayıtsız olmamalı"
Formula 1 Haberler

Ferrari, Hamilton'a teklifte bulunmaya mı hazırlanıyor?

Son dedikodulara göre Ferrari, Lewis Hamilton'a büyük bir sözleşme teklifinde bulunacak!

Altay Gök
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Mercedes ile büyük başarılara imza atan ve istatistik anlamında F1 tarihinin en iyi pilotu konumuna yükselen Hamilton, an itibariyle takımıyla olan sözleşmesinin son sezonunda.

Yeni kurallara geçildiğinden beri Mercedes'in ivme kaybettiği ve turbo-hibrit çağındaki gibi hegemon güç olmadığı bir gerçek, bu da Hamilton'ın yeni sözleşmeye imza atma hususunda temkinli davranmasına sebep oluyor.

Hamilton doğal olarak kariyerinin sekizinci şampiyonluğuna ulaşmayı ve Michael Schumacher'i geride bırakmayı hedefliyor -peki ya bunu yapmak için doğru adres Schumacher'in takımıysa?

Mail Sport'un son haberine göre bu düşünce Ferrari'nin de ilgisini çekmiş vaziyette, öyle ki, takım Hamilton'a tam 40 milyon Sterlin değerinde bir sözleşme önermeye hazırlanıyor!

Dahası, bu işin peşindeki isim bizzat Ferrari başkanı John Elkann!

Hamilton ile anlaşmaya varılması durumunda koltuğu tehlikede olan isimse Carlos Sainz, ancak masada Charles Leclerc-Lewis Hamilton takası gibi bir seçenek de var.

paylaşım
yorumlar

Domenicali: "Pilotlar tembel ve kayıtsız olmamalı"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Sargeant: "Her zaman performansımın zirvesinde olmalıyım"

Sargeant: "Her zaman performansımın zirvesinde olmalıyım"

Formula 1
Emilia Romagna GP

Sargeant: "Her zaman performansımın zirvesinde olmalıyım" Sargeant: "Her zaman performansımın zirvesinde olmalıyım"

Morbidelli için VR46'ya geçebileceği iddiaları mevcut

Morbidelli için VR46'ya geçebileceği iddiaları mevcut

MotoGP
Fransa GP

Morbidelli için VR46'ya geçebileceği iddiaları mevcut Morbidelli için VR46'ya geçebileceği iddiaları mevcut

Verstappen, Indy 500 ile ilgilenmiyor

Verstappen, Indy 500 ile ilgilenmiyor

Formula 1
Monako GP

Verstappen, Indy 500 ile ilgilenmiyor Verstappen, Indy 500 ile ilgilenmiyor

Son Haberler

Hamilton: "Ben de Alonso da yarışmaya hâlâ açız"

Hamilton: "Ben de Alonso da yarışmaya hâlâ açız"

F1 Formula 1

Hamilton: "Ben de Alonso da yarışmaya hâlâ açız" Hamilton: "Ben de Alonso da yarışmaya hâlâ açız"

Leclerc: "Yaptığım hatalar normal"

Leclerc: "Yaptığım hatalar normal"

F1 Formula 1

Leclerc: "Yaptığım hatalar normal" Leclerc: "Yaptığım hatalar normal"

Ferrari parçaları Haas'ın konsept değişikliğini zorlaştırıyor

Ferrari parçaları Haas'ın konsept değişikliğini zorlaştırıyor

F1 Formula 1

Ferrari parçaları Haas'ın konsept değişikliğini zorlaştırıyor Ferrari parçaları Haas'ın konsept değişikliğini zorlaştırıyor

Emir Aşarı Nürburgring 24 Saat yarışından zaferle ayrıldı!

Emir Aşarı Nürburgring 24 Saat yarışından zaferle ayrıldı!

Endu Endurance
Nurburgring 24 Saat

Emir Aşarı Nürburgring 24 Saat yarışından zaferle ayrıldı! Emir Aşarı Nürburgring 24 Saat yarışından zaferle ayrıldı!

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.