Ferrari, Hamilton'a teklifte bulunmaya mı hazırlanıyor?

Mercedes ile büyük başarılara imza atan ve istatistik anlamında F1 tarihinin en iyi pilotu konumuna yükselen Hamilton, an itibariyle takımıyla olan sözleşmesinin son sezonunda.

Yeni kurallara geçildiğinden beri Mercedes'in ivme kaybettiği ve turbo-hibrit çağındaki gibi hegemon güç olmadığı bir gerçek, bu da Hamilton'ın yeni sözleşmeye imza atma hususunda temkinli davranmasına sebep oluyor.

Hamilton doğal olarak kariyerinin sekizinci şampiyonluğuna ulaşmayı ve Michael Schumacher'i geride bırakmayı hedefliyor -peki ya bunu yapmak için doğru adres Schumacher'in takımıysa?

Mail Sport'un son haberine göre bu düşünce Ferrari'nin de ilgisini çekmiş vaziyette, öyle ki, takım Hamilton'a tam 40 milyon Sterlin değerinde bir sözleşme önermeye hazırlanıyor!

Dahası, bu işin peşindeki isim bizzat Ferrari başkanı John Elkann!

Hamilton ile anlaşmaya varılması durumunda koltuğu tehlikede olan isimse Carlos Sainz, ancak masada Charles Leclerc-Lewis Hamilton takası gibi bir seçenek de var.