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Ferrari, Hamilton'a sözleşme önermedi mi?

İtalyan basınına göre Lewis Hamilton'a Ferrari'den herhangi bir teklif yok. Takımın önceliği halen Charles Leclerc.

Altay Gök
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Formula 1 dünyası, son birkaç gündür aptal sezonunun sinyalleriyle çalkalanıyor; nitekim Daily Mail'in iddiasına göre Ferrari, Lewis Hamilton'a yıllık 40 milyon Sterlin değerinde bir teklif yapmış vaziyette!

Mercedes'in gelişmemesinden şikayetçi olduğu bilinen Hamilton, 2021 Suudi Arabistan GP'sinden bu yana zafere hasret durumda ve bu sezon da ilk beş yarışta sadece bir kez podyuma çıkabildi.

Takımla kontrat görüşmelerini sürdüren Hamilton'ın bazı sıkıntılar yaşadığı da söyleniyor, tüm bu iddiaların ışığında Ferrari de makul bir seçenek olarak karşımızda.

İtalyan basınında ise bu iddialar net şekilde yalanlanmakta, birçok kişiye göre Hamilton'a herhangi bir teklif yapılmamış vaziyette.

Genel görüş, takımın önceliğinin Charles Leclerc ile sözleşme uzatmak olduğu ve kendisinin 1.5 sene daha sözleşmesi olsa da görüşmelere hemen başlamak istediği yönünde.

Son olarak Twitter hesabından mevcut durumla ilgili konuşan Corriere della Sera yazarlarından Piergiuseppe Donadoni, "Hamilton'a bırakın 40 milyon euro'yu, Ferrari'den herhangi bir teklif dahi yok.

"Ferrari, birkaç ay içinde Leclerc'in sözleşmesini yenilemek için uğraşacak. Peki acaba Leclerc de sözleşme uzatmak için bu kadar acele edecek mi?" ifadelerini kullandı.

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