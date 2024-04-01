Collins: "Hamilton, Ferrari'de zorlanacak"
Eski Aston Martin stratejisti Bernie Collins, Ferrari'ye alışma sürecinin Lewis Hamilton için zor olacağını söyledi.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, is interviewed after Qualifying
Sam Bloxham / Motorsport Images
Mercedes'in sezona pek de iyi başlamaması fakat Ferrari'nin harika başlamasıyla, Lewis Hamilton muhtemelen 2025'te İtalyan ekibe geçmek için sabırsızlanıyor.
Ancak eski Aston Martin stratejisti Bernie Collins'e göre Hamilton'ın yeni ekibinde alışması gereken çok şey olacak.
Sky Sports sunucusu The Fast and the Curious podcast'ine verdiği demeçte, "Bence büyük değişiklikler yapılmasına rağmen Mercedes aracının olması gereken yerde olmaması onu hayal kırıklığına uğrattı."
"Son yıllarda değişiklikler için çok bastırdı ve bunlar çok yavaş geldi."
"Mercedes'le olan iyi ilişkisinin bu nedenle biraz azaldığı söyleniyor."
"Takımdan biraz uzaklaştığını hissediyor." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Mercedes'te her şey yıllarca yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'ın etrafında dönmüştü ama Ferrari'de durum böyle olmayacak.
Collins, bu durumun Hamilton için zor olmasını bekliyor.
"Mercedes onu her zaman destekledi, Lewis'in gerçekleşmesini istediği şeylerin gerçekleşmesi için her şeyi yaptılar."
"Şimdi her şey değişecek."
"Bence Ferrari'ye geçmek onun için büyük bir meydan okuma olacak. Daha önce hiç Ferrari motorlu bir araba kullanmamıştı."
"Motor modları farklı ve takım yapısı ya da ahlakı da farklı."
"Evet, Fred de orada ama gerçekten çok farklı bir ortam olacak."
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