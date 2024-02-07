Ferrari: "Hamilton büyük bir Ferrari hayranı, daha önce pek çok kez fabrikamıza geldi"

Lewis Hamilton, kırmızı rengi ilk kez gelecek yıl giyecek ve bu renkle yarışmış efsane isimler arasına katılacak.

Quotidiano Sportivo'ya konuşan Ferrari'nin kurucusu Enzo'nun oğlu Piero Ferrari, "Belki herkes bilmiyor ama Lewis her zaman Ferrari'nin cazibesinden hoşlandı. Lewis müşterilerimizden birisi! Ferrari fabrikasını birkaç kez ziyaret etti."

"Elbette bu ziyaretler yarış fabrikasına değildi. Ürettiğimiz araçları almak için geldi. Lewis sadece hızlı bir pilot değil, aynı zamanda süper otomobillere karşı gerçek bir seviye sahip."

"Araçlarımız olmadan kendi garajını dizemezdi, özellikle de LaFerrari olmadan! Hamilton bu aracın özelliklerini görüşmek için fabrikaya geldi. İşte o zaman onunla tanıştık ve bana, beni hayrete düşüren bir şey söyledi."

"O dönem Vettel bizim için yaşıyordu ve ondan memnunduk, kontratını yeni uzatmıştık. Lewis bununla ilgili, "12 ay bekleseydiniz gelirdim!" dedi."

Piero Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Fakat o dönem bize geçmeyi düşünüyordu diyemem. Mercedes'te muhteşem bir dönem geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Elbette Lewis, Ferrari'nin ve takım tarihinin farkında. Çocukken idolü Ayrton Senna'ydı ve 2013'te Mercedes'te Michael Schumacher'in yerini aldı." dedi.

Sonrasında şöyle devam etti: "Kişisel olarak onun bize katılmasından memnunum. Sözleşmenin detayları hakkında konuşmak istemiyorum çünkü benim sorumluluk alanım değil. Lewis, Ferrari efsanesini sürdürmek adına harika bir aday. Bize doğru zamanda geliyor."

Leclerc ve Hamilton arasında sorun yaşanmasından korkup korkmadığı sorusuna Ferrari, "Hayır. Charles geleceğin şampiyonu ve Ferrari ona inandığını zaten kanıtladı. Hamilton ise zaten Hamilton! Aralarında neden sorun olsun ki?"

"Anlaşmayı bir yıl önce açıklamak da sorun yaratmayacak çünkü profesyonel isimlerden bahsediyoruz. Formula 1'de bazı şeyler olağandışı değil. 2006'nın başında Fernando Alonso, 2007'de McLaren'a geçeceğini duyurdu ve buna rağmen o sene şampiyon oldu."

"Her ne kadar zor olsa da 2024'te biz de kazanmayı umuyoruz." cevabını verdi.