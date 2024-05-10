Ferrari, güncellenmiş SF-24'ü Fiorano'da piste çıkardı

Ferrari bekleneni yaptı; yeni güncellemeleri Imola'daki çekim gününde piste çıkardı. İtalyan ekip, karoser ve kanatlardaki yeni HP logolarıyla reklam çekimi yapmak için yönetmeliklerin izin verdiği çekim günü hakkını kullandı.

Gün aslında Arthur Leclerc'in kullandığı F1-75 ile başladı. Genç sürücü erkenden piste çıkarak bir dizi tur attı.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf tarafından: Davide Cavazza

Ferrari çekim günü yaparken, bir yandan da büyük bir atılım yapmalarını sağlayacak yeni aeodinamik paketi değerlendirme fırsatı yakaladı.

Frederic Vasseur, şampiyona boyunca üç büyük güncelleme paketi yapma planına sadık kalmalarını istedi ve ilk paket Imola'daki Emilia Romagna GP'ye getirilecek.

Matteo Togninalli liderliğindeki teknisyenler, bugünkü test sayesinde rüzgar tüneli ve simülatör verileriyle, pist üstü verileri arasındaki korelasyonu değerlendirme fırsatı yakaladılar.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf tarafından: Davide Cavazza

Bu sabah Charles Leclerc çalışmaya başladı: sabah 100 km sürüş yapacak, öğleden sonra ise Carlos Sainz direksiyona geçecek.

Monakolu pilot şimdiden yeni yarış mühendisi Bryan Bozzi ile çalışıyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf tarafından: Davide Cavazza

Ferrari, yeni güncellemelerle Red Bull'un tasarımına biraz daha yaklaşmış durumda. Fakat radyatör girişindeki bu değişikliğin ,Adrian Newey'in aracının ilk görüntülerini gördükten sonra kopyalanmadığı, aksine kış boyunca zaten planda olduğu söyleniyor.

Aralık ayında Maranello'ya transfer olan bazı Milton Keynesli çalışanlar, RB20'nin aerodinami mühendisleri tarafından değerlendirilen yeni tasarımları önceden tahmin etmişlerdi.

Amaç, aerodinamik verimliliği etkilemeden yere basma gücünü arttırmak olacak. Yeni sidepod yapısı ve daha dar radyatör girişi ile, alt kısma daha fazla hava geçişi sağlayan daha farklı bir yapı oluşturulmuş durumda.

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Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf tarafından: Davide Cavazza

Ferrari, arka kanadın direncini azaltmak ve kiriş kanadın verimliliğini artırmak için, SF-24'ün yapısının bir parçası olan arka kanaldan da kısmen vazgeçti.

Arka taraf, venturi kanallarının tasarımından, difüzöre kadar tüm parçalarıyla yenilendi ve Enrico Cardile tarafından koordine edilen mühendislerin ileriye doğru gitmeyi umduğu alan da bu.

Ayrıca yeni sidepod ve arka tarafla daha uyumlu çalışan yeni bir ön kanat da mevcut.

Ferrari böylelikle Imola yarışında yeni bir taban, hava girişi, sidepod, ön kanat, arka kanat ve aerodinamik yapıya sahip olacak.

Yarış departmanı ayaklarını yere sağlam basıyor ve araca yalnızca performans artışı sağlayacak güncellemeler getirmek istiyor.

Miami'den sonra güncellemelerin değerini küçümseyen Vasseur'ün yorumlarının aksine, Imola gibi takıma pek de uymayan bir pistte önemli bir performans artışı sağlanması umuluyor.