Ferrari, güncellenmiş güç ünitesindeki kazancını ölçme konusunda isteksiz

Ferrari, geçtiğimiz hafta sonu Sochi’ye güncellenmiş bir güç ünitesi getirdi ve bu, Charles Leclerc’in aracında kullanıldı.

Güncellenmiş güç ünitesinin 10 beygirden daha az bir kazanç sağladığı anlaşıldı. Ancak Ferrari asıl amacının, 2022 ve sonrasının temellerini atmak olduğunu önceden belirtmişti.

Leclerc, grid cezasıyla beraber 19. başladığı yarışta iyi bir yükseliş gerçekleştirerek üçüncü sıraya kadar yükselmişti. Ancak yağmurun geldiği bölümde pite çok geç gelerek 15. sırada yarışı tamamlayabildi.

Yarıştan sonra konuşan Ferrari takım patronu Binotto, güncellenmiş güç ünitesiyle ne kadar kazanç elde edildiğine dair bir sayı vermek istemediğini ve bunun aslında gelecek planlarıyla ilgili olduğunu tekrardan vurguladı.

Ne kadar kazanç elde edildiği sorulduğunda Binotto, “Hayır, bunu ölçmek istemiyorum. Bu, bizim gizliliğimizin bir gerçeği.”

“Performans anlamında bir adımdı. Ancak Charles ve Laurent Mekies’in de daha önce söylediği gibi bizim için daha önemli olan şey, bunun yeni teknolojiyle beraber bizi elimizden geldiğince ileriye itmesi.”

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Bu kesinlikle 2022’ye bakışımızda tecrübe anlamında yardımcı olacak.”

“Ancak şu an Charles’ın bunu kullanmasından ve sezonun geri kalanında kullanacak olmasından memnunum, ki bu da bir adım anlamına geliyor.” dedi.

Ferrari, bu yılın geri kalanında Carlos Sainz için de güncellenmiş güç ünitesini getirmeye çalışıyor. Ancak bu geçişi yapmak, grid cezasını gerektirecek.

Ferrari sportif direktörü Mekies cumartesi günkü sıralama turlarının ardından, takımın yeni güç ünitesinden elde edilen bulgulardan memnun kaldığını, ancak bunun çığır açan bir şey olmayacağını söyledi.

Yine de bu güncellenmiş güç ünitesi, Ferrari’nin McLaren’la şampiyona üçüncülüğü mücadelesinde geriye kalan yedi yarışta takıma destek olacak.