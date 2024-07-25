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Formula 1 Belçika GP

Ferrari: "Güncellemelerin işe yarayıp yaramadığını Spa'da göreceğiz"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur'e göre Spa, yeni güncellemeler için iyi bir test olacak.

Ezel Tan
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The car of Carlos Sainz, Ferrari SF-24, in Parc Ferme

The car of Carlos Sainz, Ferrari SF-24, in Parc Ferme

Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Ferrari, Macaristan'daki son yarışta aracın zıplama sorunlarını ortan kaldırmak için yeni bir taban güncellemesi getirmişti.

Hungaroring'de herhangi bir sorun yaşanmadı, ancak Ferrari'nin bu hafta sonu yüksek hızlı Belçika pistinde yeni güncellemeleri daha iyi test etmesi bekleniyor. 

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur,  hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "Belçika Grand Prix'si ile pistteki ekibimiz ve Maranello'daki herkes için oldukça yoğun geçen Temmuz ayını geride bırakacağız."

"Spa-Francorchamps pisti, geçtiğimiz haftalarda getirdiğimiz güncelleme paketinin yüksek hızlı virajlardaki olumsuz etkilerini azaltma konusunda  iyi bir iş çıkarıp çıkarmadığımızı doğrulama şansı sunacak."

"Budapeşte'ye getirdiğimiz taban güncellemesi sayesinde Hungaroring'de zıplama seviyesi çok düşüktü ve şimdi bunu yüksek hızlı pistler için daha iyi hale getirip getiremediğimizi göreceğiz."

"Charles ve Carlos Spa'da her zaman başarılı oldular, Charles ilk F1 galibiyetini 2019'da burada aldı ve burası sürücü becerisinin gerçekten fark yaratabileceği bir pist."

"Onlara sınırlarını rahatça zorlayabilecekleri bir araç verebilirsek, rekabetçi bir hafta sonu geçirebileceğimize ve bolca puan kazanabileceğimize inanıyorum."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Ferrari

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