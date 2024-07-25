Ferrari: "Güncellemelerin işe yarayıp yaramadığını Spa'da göreceğiz"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur'e göre Spa, yeni güncellemeler için iyi bir test olacak.
The car of Carlos Sainz, Ferrari SF-24, in Parc Ferme
Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images
Ferrari, Macaristan'daki son yarışta aracın zıplama sorunlarını ortan kaldırmak için yeni bir taban güncellemesi getirmişti.
Hungaroring'de herhangi bir sorun yaşanmadı, ancak Ferrari'nin bu hafta sonu yüksek hızlı Belçika pistinde yeni güncellemeleri daha iyi test etmesi bekleniyor.
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "Belçika Grand Prix'si ile pistteki ekibimiz ve Maranello'daki herkes için oldukça yoğun geçen Temmuz ayını geride bırakacağız."
"Spa-Francorchamps pisti, geçtiğimiz haftalarda getirdiğimiz güncelleme paketinin yüksek hızlı virajlardaki olumsuz etkilerini azaltma konusunda iyi bir iş çıkarıp çıkarmadığımızı doğrulama şansı sunacak."
"Budapeşte'ye getirdiğimiz taban güncellemesi sayesinde Hungaroring'de zıplama seviyesi çok düşüktü ve şimdi bunu yüksek hızlı pistler için daha iyi hale getirip getiremediğimizi göreceğiz."
"Charles ve Carlos Spa'da her zaman başarılı oldular, Charles ilk F1 galibiyetini 2019'da burada aldı ve burası sürücü becerisinin gerçekten fark yaratabileceği bir pist."
"Onlara sınırlarını rahatça zorlayabilecekleri bir araç verebilirsek, rekabetçi bir hafta sonu geçirebileceğimize ve bolca puan kazanabileceğimize inanıyorum."
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Verstappen: "Imola'da kazandığımda kimse simülasyonu konuşmuyordu"
Piastri: "Sezonun geri kalanında Norris'e yardım etmem gerekirse ederim"
Tsunoda: "Orta sıralarda yarışan tüm pilotları karşılaştırırsak içlerinde en iyi performans gösteren benim"
Leclerc: "Bu hafta sonu zıplarsak geride olacağız, zıplamazsak güçlü olacağız"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar