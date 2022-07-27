Ferrari, güncellemelerde Red Bull'un önüne mi geçti?

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2022 sezonu şu ana kadar yalnızca iki takımın şampiyonluk mücadelesi ile geçmekte: Ferrari ve Red Bull.

Max Verstappen an itibariyle en yakın rakibi Charles Leclerc'in tam 63 puan önünde şampiyona lideri, Red Bull ise Ferrari'nin 82 puan önünde takımlar şampiyonasını lider götürmekte.

Her ne kadar Red Bull iki şampiyonada da dominant sonuçlarla önde olsa da, gerçek Ferrari F1-75'in belki de en hızlı araç olduğu. Şampiyonadaki bu farkın sebebi, Ferrari'nin dayanıklılık sorunları, yanlış stratejiler ve pilot hatalarından ötürü puan kaybetmeleri.

Örneğin son yarışa baktığımızda Ferrari hafta sonu boyunca daha hızlı olan taraftı ve pole pozisyonu bir kez daha Charles Leclerc'e gitmişti. Ancak Monakolu pilot yaptığı bir hata sebebiyle yarış dışı kalırken, Carlos Sainz'da takımın pit yolunda yaptığı bir hata nedeniyle 5 saniye ceza aldı. İspanyol pilot, motor cezası nedeniyle son sırada başladığı yarışı 5. bitirdi ancak hafta sonunun en hızlı ismiydi.

Bu durum, Ferrari'nin tüm yaşananlara rağmen özgüvenini korumasını sağlarken, Auto Motor und Sport'un yayınladığı raporda yer alan verilere göre güncelleme anlamında da İtalyan takım Red Bull'a göre bir adım önde.

Raporda, "Görünüşe göre Ferrari, az sayıdaki ama hedefe yönelik yükseltmeleriyle, sürekli olarak gövde altı üzerinde ince ayar yapan Red Bull'dan daha fazla zaman kazanıyor."

"Ferrari'nin yeni tabanı, takımın göründüğünden daha büyük bir adım atmasını sağlayabilir." ifadeleri yer aldı.

Red Bull danışmanı Helmut Marko, sıralamalarda Sainz'ın attığı bir tura atıfta bulunarak, Ferrari'nin şu anda sahip olduğu güçlü temponun bir örneğini sundu: ikinci bölümdeki 1:31.081'lik turu. Bu tur, Verstappen'in o bölümde attığı en iyi turdan 0.9 saniye daha hızlıydı.

Red Bull'un çok dikkatli olması gerektiğini söyleyen Marko, AMuS'a verdiği demeçte, "Sainz, sıralama turlarında bu dünyanın dışında bir tur attı, neredeyse bir saniye geride kaldık."

"Düzenli olarak böyle turlar atabiliyorlarsa, bu bizim bir soluklanmamızı ve düşünmemizi gerektirir. Budapeşte'de Ferrari her taraftan saldıracak."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images