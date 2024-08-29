Ferrari: "Güncelleme yapma sırası bizde"

Frederic Vasseur, Ferrari'nin sezon sonuna kadar Red Bull Racing ve McLaren ile takımlar şampiyonluğu için yarışmaya devam edeceğine inanıyor.

Fakat İtalyan ekibin Monza'da sunacağı yeni güncellemelerin çalışmasını umut ediyor.

Takım patronu Vasseur, Racer'a verdiği demeçte şöyle dedi: “Bu hafta sonu araç gelişiminden en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz."

“Sonrasında hangi sonuçları elde edebileceğimizi göreceğiz. Geçen yıl Zandvoort’ta neler olduğunu hatırlamamız lazım. O zaman araçlarımızdan biri beşinci olmuş, diğeri ise yarışı tamamlayamamıştı. Zaten sıralama turlarında da baya kötüydük."

"Ancak bir hafta sonra Monza'da pole pozisyonunu kazandık. Bu Ferrari'nin bu hafta sonu pole pozisyonunda olacağı anlamına gelmiyor ama sezonun başındaki senaryo aşağı yukarı böyle."

"Sanırım ilk üç yarışın ardından herkes Max Verstappen'in sezon ortasında şampiyon olacağından emindi fakat sonra birkaç yarış kazandık, sonra McLaren, sonra Mercedes kazandı. Şu anda favori McLaren olarak görülüyor ama umarım yakında Ferrari tekrar öne gelir."

"Bu süreçte aynı yaklaşıma bağlı kalmalıyız: altı yarış sonra nerede olacağımıza dair sonuçlara ve tahminlere varmak için acele etmemeliyiz"

"Rekabet çok çetin - herkes çok çalışıyor. Herkes güncellemeleri olabildiğince hızlı şekilde uygulamaya çalışıyor. Bu hafta güncelleme getirme sırası bizde."

"Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Sanırım şu anda Red Bull'un 60 küsur puan gerisindeyiz, ancak 60 puan iyi bir hafta sonunda elde edebileceğinizden sadece biraz daha fazla..."

"Her zaman olduğu gibi her şey detaylara bağlı olacak. Eğer birkaç ondalık daha bulursak, güç dengesi değişebilir."