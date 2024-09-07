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Formula 1 İtalya GP

Ferrari: "Güncelleme konusunda izlediğimiz yol değişmedi"

Ferrari performans mühendisi Jock Clear'a göre takım hâlâ Barselona'da getirilen güncellemenin yanıtlarını arıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Ferrari

Haziran ayındaki Barselona yarışı için SF-24'e eklenen parçalar arasında yeni bir taban vardı, ancak daha fazla yere basma kuvveti eklemeyi başarmış olsa da Charles Leclerc ve Carlos Sainz için yüksek hızdaki zıplama sorunu ortaya çıktı.

Takım, Monza'ya yeni bir taban getirdi ancak bu aracın sorunlarını gidermek için yeterli olmadı. 

Performans mühendisi Jock Clear, "Barselona zemini çok daha fazla yere basma kuvveti üretti ancak ortada büyük bir zıplama sorunu mevcuttu. Bu yüzden çözmemiz gereken şey buydu." 

"Genel olarak, aerodinamik gelişimde izlediğimiz yol değişmedi."

Jock Clear, Driver Coach, Ferrari

Jock Clear, Driver Coach, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Paketin Ferrari'nin ana yarışlarından birinde tanıtılmasının zamanlaması, Ferrari'nin Tifosi'nin önünde iyi bir performans sergilemek için 'Monza özel' bir yükseltme getirdiği spekülasyonlarına yol açtı. 

Ancak Clear bu iddiayı reddetti ve zamanlamanın tamamen doğal olduğunda ısrar etti. 

"Ekstra bir şey yapmadık, bu doğal bir süreçti."

"Önemli olan ne kadar hızlı geliştiğinizdir yani 'Monza'ya yetişmeliyiz' diyen bir zihniyet yok çünkü size uygun zamanı kolluyorsunuz."

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