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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Ferrari: “Güçlü lastik yönetimi sürücüler sayesinde oldu”

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Ferrari: “Güçlü lastik yönetimi sürücüler sayesinde oldu”
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, takımın son yarışlardaki güçlü lastik yönetiminin araç sayesinde değil, sürücüler sayesinde olduğunu söyledi.

Sebastian Vettel, geçtiğimiz pazar günkü İspanya Grand Prix’sinin son 36 turunu yumuşak lastiklerle giderek riskli bir strateji izledi ve iki pit stop yapan rakiplerini geçerek 7. sırada yer aldı.

Vettel’in takım arkadaşı Charles Leclerc de geçtiğimiz hafta 70. Yıl Dönümü GP’de tek pit stop stratejisi ile dördüncü olmayı başarmıştı.

Ferrari bu sezon SF1000 ile iyi performans göstermekte zorlandı ve ilk altı yarış sonunda takımlar şampiyonasında beşinci sırada.

Ancak Binotto, etkileyici lastik yönetiminin Vettel ve Leclerc sayesinde geldiğini söyledi.

Binotto, “Lastik yönetiminin, aracın güçlü yönlerinden biri olduğunu düşünmüyorum. Eğer bunda güçlüysek, sürücülerin hızlı olması, lastikleri yönetmesi ve mühendislik grubunun tüm verileri yönetmesi sayesinde. Durum bu.” dedi.

Ayrıca Leclerc de İspanya GP’de elektrik sorunu yaşamasaydı tek pit yapmayı hedefliyordu.

Monakolu sürücü, geçen seneye göre lastik yönetimi konusunda ileriye doğru bir adım attığını düşünüyor.

Leclerc, “Lastik yönetimi konusunda geçen seneye göre çok geliştiğimi düşünüyorum.”

“Araç, lastikler konusunda iyi de olsa kötü de olsa, yarış stintlerinde yönetmek daha kolay.”

“Artık ana hedef, aracın genel hızını geliştirmek.” dedi.

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Vettel, İspanya GP’de planlı pitini yapmadan önce 12. sırada ilerliyordu ve normalde bir kez daha pite gelecekti. Ancak Alman sürücü ve Ferrari, yumuşak lastiklerin yarışta orta lastiklerden daha iyi olduğunu fark etti.

Vettel, “29. turda pite gelmeye karar verdik, çünkü kullanılmış yumuşak lastiklerle bu kadar uzun gitmenin mümkün olduğunu düşünmedik.”

“İlk bölümü uzatabileceğimizi düşünmüyorum, çünkü lastiklerde zorlanıyordum. Yarışın başlarında arkadan baskı yiyordum.”

“Lastiklere iyi bakmadık ve orta hamurda, yumuşak hamura göre daha kötü hissiyatım vardı. Yarışa yumuşak hamurla başlamak muhtemelen daha iyi olurdu ve daha ileriye gidebilirdik.”

“Yumuşak lastiklerle çok fazla tur attık, çünkü bu lastikle daha iyi hissiyatım vardı.” dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Luke Smith

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