Ferrari, güç ünitesinin dayanıklılığını arttırmaya odaklanmış

Ferrari son yıllarda iyi güç üniteleri ortaya koysa da, temelde dayanıklılık problemleriyle boğuşuyordu ve bundan ötürü bazı yarışlarda problem yaşıyordu.

Bugünkü lansman sonrası konuşan Gualtieri, yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili şöyle dedi: "Yönetmelik gereği parçalarda çok fazla değişiklik yapmamıza izin verilmiyor. Paketleme için ihtiyaç duyulan kısımları değiştirmek zorunda kaldık fakat güç ünitesinin ana yapısı korundu."

"Açıkçası önemli olan güç ünitesinin karşılaşacağı genel çalışma koşulları olacak ve bu bağlamda simülasyon araçlarımızla araca monte edilen güç ünitemizin çalışma sıcaklığı veya çalışma koşulları açısından ne gibi farklar yaratacağını görmeye çalıştık."

"Kıştan beri bu konuda hazırlıklıydık ve tabii ki şimdi araç piste çıkacağı için, gerekli tüm korelasyon bilgilerini alacağız."

Frederic Vasseur, yeni aracın %95 oranında farklı olduğunu söylemişti. Bunun güç ünitesi tarafında ne kadar olduğu sorusuna Gualtieri, "Dayanıklılıktan ötürü bazı bileşenleri güncelledik ve değiştirdik, belli bir yüzde vermek zor ama geçen yıl zayıf olduğumuz alanları daha da geliştirmeye çalıştık."

"Bu, her sezon yaptığımız olağan bir iş, özellikle de geçen sezon pistte gördüklerimizden sonra dayanıklılık endişeleriyle ilgili olarak bazı yeni parçalar kullanmaya başladık."

"Yönetmelikler, performans tarafında çalışmamıza izin vermiyor. Yine de her zaman hazırlanmaya, en iyi hale getirmeye ve güç ünitesinin potansiyelinden maksimum performansı elde etmeye çalışırsınız."

"Yani pistten piste, yarıştan yarışa, hafta sonundan hafta sonuna detaylar üzerinde çalışıyorsunuz. Bu açıdan genel strateji, güç ünitesi, enerji yönetimi ve içten yanmalı motor gibi şeyleri geliştiriyoruz."

"Yani bu, yarıştan yarışa, hafta sonundan hafta sonuna yapmaya devam ettiğimiz bir çalışma."

Sonrasında detay veren Gulatieri, "Bu, F1 tarihindeki en uzun sezon olacak."

"Yani 24 düzenleyeceğiz, ki bu geçen sezona kıyasla artı iki demek çünkü nihayetinde geçen yıl Imola'da yarışmamıştık."

"Geçen sezonla aynı miktarda güç ünitesi kullanacağız fakat ekstradan iki yarışa daha çıkmamız gerekecek."

"Güç ünitesinin ana bileşenleri için dört, enerji depolama ve kontrol üniteleri açısından sadece iki parça hakkımız olacak. Kış boyunca az önce de söylediğim gibi, öncelikle ana sorunlarımıza odaklandık. Geçen sezon mükemmel değildik. Dolayısıyla, kış boyunca ele aldığımız ilk konu bu oldu ve iyileştirebileceğimiz tüm alanlara baktık."

"Yönetmelikler dayanıklılık açısından değişikliklere izin veriyor ve kışın ana önceliğimiz buydu. Daha sonra sezonun başlangıcına hazır olmak için tezgah testleri yaptık."

"İkinci konu her zaman, motordan ve tüm bileşenlerden maksimum performansı elde etmekle ilgilidir. Bu, uzun ve zorlu bir süreç olacak çünkü bu bileşenler her zaman kendi sınırlarının üzerine çıkıyor. Bizim görevimiz her zaman olduğu gibi güç ünitesinden her türlü koşulda maksimum performansı elde etmek ve tüm projenin performans kapasitesini sınıra çıkarmaktır."

"Ayrıca bu aşama, hazır olmak ve performansın her zerresini almak için elimizden gelenin en iyini yapmak gerekiyor."

Enrico Gualtieri, Ferrari Güç Ünitesi Teknik Direktörü Fotoğraf: Ferrari

Sonrasında enerji yönetimini geliştirdiklerini belirten Gualtieri, sözlerini şöyle tamamladı: "Enerji yönetimi açısından, odak noktamızın her zaman aracın genel gereksinimleriyle birlikte uygun bir dağıtıma sahip olmak."

"Sonuçta güç ünitesinin tüm potansiyelini kullanmak istersiniz. Bu, bir süredir üzerinde çalıştığımız bir konuydu ve artık bu açıdan son performansı elde etmek daha önemli hale geliyor, çünkü geçen sezon gridde bazı yarışların ne kadar sıkı olduğunu gördük."

"Dolayısıyla bu konuda her şeyi kazanmak önemli olabilir."

"Bu konuda biraz daha spesifik olmak gerekirse, hafta sonundan önce pistte karşılaşacağımız tüm koşulları bir şekilde tahmin edebilmek kolay değil. Sonuçta enerji yönetimi pek çok koşula bağlı; sürüş tarzı, asfalttaki tutuş, aracın o pistte nasıl davrandığı gibi şeylere bakarak en iyi dağıtımı bulmanız gerekiyor."

"Dolayısıyla hazırlık araçlarımıza giderek daha fazla odaklanıyoruz. Hafta sonu boyunca da her zaman yeterince reaktif ve becerikli olmak, aracın sürüşünü en iyi hale getirmek ve mümkün olan en iyi işi yapmak gerekiyor."

"Her şeyin maksimum performansa sahip olmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yine de tabii ki hafta sonu ve tüm sezon boyunca tutarlı olmak da önemli."

"Diğerleriyle karşılaştırma yapmak benim için zor. Açıkçası kendi analizlerimiz var ama biz ve diğerleri arasında tam olarak bir sıralama yapmak zor."

"Bence her zaman ya da gördüğümüz kadarıyla oldukça yakınız. Fakat daha fazla ayrıntıya girmek zor."