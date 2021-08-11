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Ferrari, Giovinazzi'nin Alfa Romeo'da kalmasını istiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Antonio Giovinazzi'nin gelecek yıl Alfa Romeo ile Formula 1'de yarışmaya devam etmesini umuyor.

Ferrari, Giovinazzi'nin Alfa Romeo'da kalmasını istiyor

Antonio Giovinazzi, GP2'deki başarısının ardından Ferrari'nin sürücü programına katılmış ve Ferrari'nin yedek pilotu olmuştu.

2019 ve 2020 yıllarında Ferrari'nin desteğiyle beraber Alfa Romeo ile iki tam sezon geçiren İtalyan pilot, 2021 yılında takımla üçüncü yılına girdi.

Giovinazzi'nin önceki yıllara kıyasla özellikle tek tur temposunda önemli bir adım attığı görülebiliyor ve yaptığı çalışmalar, takım patronu Frederic Vasseur'den de övgü almış durumda.

Fakat şu anda koltuk için çok fazla aday var ve Ferrari, artık Alfa Romeo'nun sürücü seçiminde rol oynamayacak.

Buna karşılık Ferrari'nin elinde çok sayıda genç yetenek var. Bunlar arasında Callum Ilott, Robert Shwartzman ve Mick Schumacher yer alıyor. Bu yüzden Vasseur, Ferrari ile işbirliği yapmaya devam edebileceklerini söylemişti.

Ancak Giovinazzi'nin gelişiminden memnun olduklarını söyleyen Ferrari patronu Binotto, 27 yaşındaki pilotun gelecek yıl da Alfa Romeo'da kalmasını umuyor.

Binotto, "Antonio yedek sürücümüz olmaya devam ediyor ve sürücülerimizin yeri için ilk tercihimiz o."

"Her sezon sürekli olarak önemli bir ilerleme kaydediyor ve uzun süre boyunca yarışmadığını unutmamak gerekiyor. Bu durum onun performansını kolaylaştırmadı çünkü bu araçlar gerçekten çok karmaşıklar."

"Bence büyük bir ilerleme kaydediyor. Umarım gelecek yıl için de Formula 1'de hatta belki de Alfa Romeo'da bir koltuk bulabilir. Bu harika olur." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Motorsport Images

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