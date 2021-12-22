Ferrari, Giovinazzi'nin 2023'te F1'e dönmesi için çalışacak

Antonio Giovinazzi, Ferrari bünyesinde yer alan sürücülerden birisi ve 2019 yılında Alfa Romeo ile spora adım attı.

İtalyan sürücü, geride kalan üç yılda, İsviçreli ekiple tam zamanlı olarak yarıştı ve sadece bir kez ilk beş içerisine girebildi.

Çoğu zaman şanssızlık yaşayan Giovinazzi, 60'tan fazla yarışa çıktı ve yeni sezonda Dragon ile Formula E'de yarışacak.

İtalyan pilot, Alfa Romeo'dan ayrılsa bile Ferrari ile bağlarını koruyacak ve takım simülatöründe bolca vakit geçirip, 12 yarışta Ferrari'nin yedek pilotluğunu yapacak.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Giovinazzi'nin Formula 1'e dönebilmesini istediklerini ve bu konuda çalışacaklarını belirtti.

Binotto, Motorsport.com da dahil olmak üzere bazı basın kuruluşlarına verdiği röportajda, "Antonio'nun gelecek yıl Formula 1'de yarışmayacağını biliyoruz, ancak yedek sürücü olarak bizimle kalacak."

"Formula E programındaki taahhütlerine odaklanmak zorunda kalmadığı dönemlerde takımla birlikte olacak."

"12 yarış hafta sonunda bizimle olması planlandı ve bu hafta sonları Ferrari'nin yanı sıra Alfa Romeo Racing ve Haas gibi müşteri ekiplerimiz tarafından da kullanılabilecek."

“Umudumuz, 2023 F1 sezonunda Antonio için bir koltuk bulabilmek. Gelecek sezonun sonunda 11 pilotun sözleşmesi sona erecek ve bu senaryoda bazı fırsatların ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz."

"Bu konuda net bir şey olmadığını biliyoruz, bu açıdan şu anda bizimle birlikte olması önemli."

"Antonio ayrıca yedek pilot olacağı yarışlara daha iyi hazırlanmak için simülatörü kullanacak ve bu açıdan Maranello'da da görev alacak." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing walks the track Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images