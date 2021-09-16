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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Ferrari: "Giovinazzi, Alfa Romeo'da kalmayı hak ediyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Antonio Giovinazzi'nin gelecek yıl Alfa Romeo'da kalmayı hak ettiğini fakat sürücü kararını hiçbir şekilde etkilemeyeceklerini belirtti.

Ferrari: "Giovinazzi, Alfa Romeo'da kalmayı hak ediyor"

Ferrari, 2018'den bu yana Alfa Romeo/Sauber'in hangi sürücülerle yarışacağı konusunda söz sahibi oluyor ve koltuklardan biri Ferrari sürücü akademisindeki pilotlara ayrılıyor.

Fakat yenilenen Alfa Romeo anlaşmasıyla, 2022 yılıyla beraber artık Ferrari'nin böyle bir hakkı olmayacak ve bundan ötürü İsviçreli ekip, gelecek yıl için kendi kararını verecek.

Seçeneklerden biri, Ferrari'nin yedek pilotu ve 2019'dan bu yana takım için yarışan Antonio Giovinazzi'yi takımda tutmak. Fakat koltuk için çok ciddi rakiplerle karşı karşıya.

Konu hakkında İtalya GP öncesi konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, kararda söz sahibi olmayacaklarını kabul etti ancak Giovinazzi'nin takımda kalmayı hak ettiği konusunda da netti.

Pilot seçiminde ne kadar söz sahibi oldukları sorusuna yanı veren Binotto şöyle konuştu: "Hayır, pek fazla değil. Bence bu, gerçekten takımın yapacağı bir seçim."

"Takım, sürücü seçiminde gerçekten bağımsız ve bu bizim için de önemli bir şey."

"Antonio bizim yedek sürücümüz, İtalyan bir sürücü veFerrari ailesinin bir parçası."

"Bu yüzden gelecek yıl direksiyonda olması bizim açımızdan harika olur. Onun iyi bir sürücü olduğuna ve gelecek yıl orada olmayı hak ettiğine inanıyoruz.

"Fakat dediğim gibi, takımın kararını etkileyemeyiz. Güç ünitesi tedarikçisi olarak, takımla olan işbirliğini ve ortaklığı her zaman değerlendiriyoruz. Sürücü seçimi de değerlendirmenin bir parçası."

Binotto, önceliklerinin Giovinazzi'yi F1'de tutmak olduğunu fakat eğer ayrılırsa, kendisine başka seçenekler bulabileceklerini söyledi.

Eğer Alfa Romeo, Giovinazzi yollarını ayırırsa İtalyan pilotla ilgili nasıl bir plan yapacakları sorusuna yanıt veren Binotto, "Bu, onunla tartışmaya başlamadığımız bir konu."

"Bence pek çok şey onun ne istediğine ve gelecek için gerçekten neyle ilgilendiğine bağlı. Fakat bence ilk öncelik, onun için F1'de bir yer ve koltuk bulmaya çalışmak. Şu anda tam olarak odaklandığımız nokta burası." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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