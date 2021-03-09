Ferrari, Giorgio Armani ile olan yeni anlaşmasını açıkladı

Maranello merkezli ekibin Giorgio Armani SpA ile 2021 ve sonrası için anlaştığı zaten bilinen bir şeydi.

Takım, Ocak ayında resmi sitesini yenilediği zaman partnerler arasında Armani'yi de eklemişti ancak fark edilmesinden hemen sonra partnerler arasından çıkardı.

Şimdi, yeni aracın lansmanından bir gün önce Giorgio Armani ile çok yıllık bir anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Buna göre Scuderia Ferrari Mission Winnow, tüm pist dışı aktivitelerinde Giorgio Armani kıyafetleri giyecek.

Resmi etkinliklerde, sürücüler Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Scuderia Ferrari yönetimi ile birlikte Giorgio Armani'nin bir dizi lacivert kıyafetlerini ve aksesuarlarını giyecekler.

Ferrari Başkan John Elkan, "Armani, İtalyan stili ve zarafetiyle eş anlamlı bir marka. Ülkemizi dünya çapında temsil etme konusunda aynı gururu paylaşıyoruz."

"Bugünden itibaren, Scuderia Ferrari ve Giorgio Armani, hem pist üstünde hem de pist dışında, daha güçlü olmak için birlikte çalışacaklar." dedi.