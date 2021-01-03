Jock Clear, Schumacher ve diğer Ferrari sürücülerin pilot koçu olacak

1997 yılında Jacques Villeneuve'yle adını dünyaya duyuran Clear, 2015'te takıma katıldığı günden beri Ferrari'de üst düzey bir pist mühendisliği görevini üstlendi.

2019'dan beri Charles Leclerc'in sürücü koçu olan Clear, Monakolu sürücü ile mühendisler arasında da bir köprü görevi gördü.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Clear’ın rolünün genişleyebileceğini ve Mic Schumacher ile Robert Shwartzman gibi genç sürücülere koçluk yapabileceğini söyledi.

Binotto, "Jock Clear hem harika bir insan ve hem de uzun yıllardır Ferrari'de bulunan harika bir profesyonel."

"Geçtiğimiz haftalarda Jock ile bazı konuşmalarımız oldu. Onu bir sürücü koçu olarak daha da geliştirmek istiyoruz. Sadece Charles için değil, Ferrari Sürücü Akademisi (FDA)'ndeki genç sürücülerimiz için de görev yapmasını istiyoruz."

“Mick Schumacher gelecek yıl Haas ile F1 serüvenine başlıyor ama F2'de yarışan Robert Shwartzman gibi genç sürücülerimiz de var. Önümüzdeki yıl test pilotumuz olacak, simülatörde rol alacak ve test yapacak Callum Ilott da var."

"Dolayısıyla Jock, tüm bu sürücülerin kendilerini sürücü olarak geliştirmelerine yardımcı olmak ve potansiyellerinin çoğunu kullanmalarını sağlamak üzere rol alacak."

Sürücü koçunun pist performanslarının değerlendirilip iyileştirmesi için oldukça önemli olduğunu dile getiren Binotto, "En iyi performansı göstermeleri ve en iyi şekilde sürmeleri için onları destekliyor."

"Yarış çizgilerine bakıyor, virajlarda nasıl fren yaptıklarına bakıyor, hızlarını kontrol ediyor ve lastikleri yönetme biçimlerine bakıyor."

"Koçlar, sürücünün iyi geliştiğinden emin olmak adına yarış mühendislerini, performans mühendislerini ve sürücüleri desteklemek için orada yer alıyorlar.” dedi.