Ferrari, genç yeteneğini Haas ile piste çıkarmayı planlıyor
İngiliz yarış pilotu Ollie Bearman, ilk Formula 1 deneyimini Haas ile yaşayabilir.
Alt kategorilerde harikalar yaratan ve Ferrari sürücü akademisine katılan Oliver Bearman, 2022 yılında Formula 3 serisini üçüncü bitirmesinin ardından bu yıl Formula 2'ye katıldı.
Genç yetenek, bu yıl şimdiye kadar üç galibiyet ve dört podyum alarak şampiyonayı altıncı sırada götürüyor.
Bearman'ın bu sezonu şampiyon olarak tamamlama ihtimali düşük göründüğü için en az bir yıl daha burada kalması bekleniyor.
Fakat arka planda Ferrari'nin kendisi hakkında yaptığı planlar var.
GrandPrix'nin haberine göre İtalyan ekip, Bearman'ı COTA'da ilk kez bir F1 yarış hafta sonunda piste çıkarmak istiyor.
Eğer her şey plana göre giderse Bearman, ilk sürüşünü Amerika GP'nin ilk seansında Haas VF-23 ile yapacak.
Haberde, "Ferrari'nin planı onu gelecek yıl Prema'da tutarak şampiyonluğu hedeflemek."
"Sonrasında Formula 1'de pek çok koltuğun boşa çıkacağı 2025'te ona bir yarış koltuğu bulmaya çalışmak" denildi.
Ferrari geçen yıl bu tarz testler için yedek pilotu Robert Shwartzman'ı tercih etmişti. Rus pilotun sezon içerisinde Bearman gibi piste çıkarılıp çıkarılmayacağı bilinmiyor.
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