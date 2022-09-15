Ferrari, gelişiminin neden durduğuna dair cevaplara ihtiyaç duyuyor

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Maranello ekibi ve şampiyonadaki ana rakipleri, sezonun ilk yarısında eşit bir şekilde mücadele ederken; son zamanlarda Red Bull baskın bir konuma geldi ve Max Verstappen sadece bir kez pole pozisyonunda başlamasına rağmen son beş yarışı kazandı.

Geçen hafta sonu İtalya Grand Prix'sinde Red Bull'a tekrar kaybettikten sonra Ferrari, son birkaç yarışta işlerin tam olarak nerede değiştiğini daha iyi kavramak için verilere baktıklarını söyledi.

Monza'daki cuma antrenmanı sırasında, Carlos Sainz'in aracında; F1-75'te yapılan son geliştirmelerin aracın dengesini bozup bozmadığını görmek için eski bir taban kullanıldı.

Takım, Singapur Grand Prix'sinde potansiyel olarak yeni kanatlar ve revize edilmiş bir zemin ile bazı güncellemeler yapmayı umuyor olsa da, takım patronu Mattia Binotto, Ferrari'deki lastik ömrünün Red Bull'la neden boy ölçüşemediğini anlamanın önemli olduğunu düşünüyor.

Binotto, takımın ilerlemesindeki sorunun Macaristan Grand Prix'sinde, Leclerc'in Verstappen'in yaşamadığı sorunları yaşamasıyla başladığını düşünüyor.

Binotto, "Sadece önceki iki yarışa değil, son üç yarışa bakıyoruz çünkü Macaristan'ı da dahil etmemiz gerekiyor."

"Son yarışlarda Red Bull'un performansının bizimkinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sıralamalarda değil, çünkü sıralamalarda hâlâ iyi bir tempomuz var. Aslında bu yüzden performansın hâlâ orada olduğunu görebiliyorum."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Fakat yarış temposunda ciddi bir lastik aşınması yaşıyoruz. Bu açıdan Red Bull'un daha iyi bir araç olduğunu düşünüyorum, daha iyi bir denge için aracı geliştirme yeteneğine sahipler."

"Yaşadığımız sorunun nedenini tam olarak bilmiyoruz, ancak buna kesinlikle bakmamız gerekiyor. Bu sezon için değilse de bir sonraki sezon için gerekli." dedi.

Geçen hafta sonu Monza'da konuşan Binotto, Ferrari'deki lastik aşınmasının, lastiklerde çok fazla kayma ve dolayısıyla sıcaklık oluşturan araç dengesinden tetiklendiğini öne sürdü.

Binotto, "Lastik aşınması açısından iyi olmadığımız son yarışlara bakarsak, kesinlikle araç dengesiyle ilgili sorunlarımız vardı."

"Açık dengeye sahip olmak, orta-yüksek hızlı ve düşük hızlı virajlar, lastiklerin kendisinde aşırı ısınmaya ve bu da bir şekilde aşınmaya neden oldu. Dolayısıyla, aracın dengesinin doğru olmadığını biliyoruz."

"Araç dengesinin kötüye gitmesinin nedeni aero üzerine yaptığımız geliştirmeler gibi görünüyor. Bu bizim için bir soru işareti." dedi.