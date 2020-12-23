Ferrari: "2022 bizim için 'daha öncelikli' olacak"

Ferrari, hayal kırıklığıyla geçen 2020 sezonunun ardından gelecek yıl ön tarafta yarışmayı zaten beklemiyor.

Takım, şampiyonayı minimum üçüncü sırada bitirmeyi hedefliyor ve Binotto, bunu başarmanın dahi kolay olmayacağını biliyor.

Ferrari, temelde 2022 yılına odaklanmayı düşünüyor çünkü o zaman yeni kurallar yürürlüğe girecek ve döneme iyi bir başlangıç yapmak her takım için kritik olacak.

Takım patronu Mattia Binotto, temelde 2022 yılına odaklanacaklarını kabul ediyor, ancak bu yıl gibi kötü bir sezon geçiremeyeceklerini söylüyor.

"2020'nin 2021'e kıyasla daha önemli bir yıl olacağını düşünüyorum. Tamamen yeni bir teknik döneme giriyoruz ve 2022'nin başında, kapatmamız gereken bir boşluk varsa, o zaman ertesi yıl daha da zor olacak. Bu açıdan gelecek yıl bizim için en önemli öncelik 2022 olacak."

"Ama Ferrari olarak 2020'ye benzer bir sezon daha kabul edemeyiz. Bu yüzden bugün sahip olduğumuz şeye kıyasla daha iyi bir iş yapmamız gerekiyor."

"Bu yıl aracı nasıl geliştirdiğimize bakarsak, açıkçası yılın daha iyi olabileceğine dair umudum var. Ama bilemezsiniz. Sadece piste çıktığınız zaman kendinizi diğerleriyle kıyaslayabilirsiniz."

"2020 gibi zor bir sezon geçirmemenin önemli olacağını düşünüyorum. Minimum daha iyi pozisyonlar için yarışmalıyız."

"Yine de hedef belirlerken öncelikle bugün nerede olduğumuzun farkında olmalıyız. Takımlar şampiyonasında altıncı olduk. Bunu alçakgönüllü bir şekilde kabul etmemiz lazım çünkü sırf Ferrari olduğumuz için kolay bir şekilde daha iyi olmayacağız."

“Sonunda daha iyi olacağız çünkü her birey geçmişte yaptığımıza kıyasla daha iyi bir iş çıkaracak. Bunu yapmak için tam bir adanmışlığa ve hırsa ihtiyacımız var, ki bu da takımın bugün sahip olduğundan emin olduğum bir şey."

Ferrari gelecek yıl için tamamen yeni bir motor geliştiriyor ve ayrıca sürüklenme ile ilgili sorunların üstesinden gelmek için yeni bir konsept üzerinde çalışıyor.