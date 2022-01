Ferrari, babasının yolundan gitmesi için Mick'e "koçluk yapıyor"

Schumacher, 2020'de Formula 2'de şampiyonluğa ulaştı ve ardından Haas ile Formula 1'e geçiş yaptı.

Alman pilot tıpkı Charles Leclerc ve George Russell gibi şampiyon olduktan sonra spora geldi. Fakat Haas, 2021 aracını geliştirmek yerine 2022 aracına odaklanınca pek bir etki yaratamadı.

Yakın zamanda, yedi kez dünya şampiyonunun oğlunun, Antonio Giovinazzi ile birlikte Ferrari'nin yedek sürücüsü olacağı açıklandı.

Alman sürücü, 2022 boyunca 11 yarış hafta sonunda Ferrari'de yerini alacak ve Formula E'ye geçen Giovinazzi ise kalan 12 yarış için beklemede olacak.

Mick'in yeni rolünü değerlendiren Ferrari patronu Mattia Binotto, "Mick 2021'de, kendilerini onun gelişimini desteklemek için Ferrari Sürücü Akademi'si programına adamış Ferrari mühendisleri tarafından takip edildi ve bu gelecek yıl da devam edecek. Maranello'da kullanıma hazır bir simülatörü olacak." dedi.

Ferrari takım patronu, Schumacher'in zorlu sezonuna rağmen gelişimine yardım etmek için Ferrari'nin her şeyi yaptığını söyledi.

Binotto, "Mick hâlâ Ferrari Sürücü Akademi'sinin bir parçası. Bu da, bugün bile ona koçluk yaptığımız anlamına geliyor."

"Ancak onunla bütün bir programımız var çünkü hâlâ akademinin bir parçası olarak, onları sürekli olarak geliştirmeye çalışmak hedefimizin bir parçası."

"Hedefimiz, bir gün bir Ferrari sürücüsü olabileceklerini kanıtlamaları." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, and Mick Schumacher, Haas F1, talk on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images