Formula 1 Amerika GP
Ferrari, gelecekte Antonelli'yi takımda görmek istiyor
Piero Ferrari, Kimi Antonelli'yi gelecekte takımda görmek istediğini gizlemedi.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 22 Eki 2026 08:00
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Piero Ferrari
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Ferrari, halihazırda Takımlar Şampiyonası’nda ikinci sırada yer alıyor. McLaren ve Red Bull’un 100 puandan fazla önünde yer alan İtalyan ekip için sezonun tamamen başarısız geçtiği söylenemez fakat şampiyonluk hayalleri bir kez daha bir başka yıla kalmış durumda.
Ferrari’nin kurucusu Enzo Ferrari’nin oğlu Piero Ferrari, Quotidiano Sportivo’ya verdiği röportajda sezonu değerlendirdi ve takımın önceliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Piero Ferrari, “Takımımızın ilerleme kaydettiğini sözlerle değil, yaptıklarıyla kanıtlaması gerektiğine inanıyorum. Bu yıl hem iyi hem de pek iyi olmayan anlar yaşadık. Hepimiz kendimizi son yıllardır taraftarlarımızın bizden beklediği sonuçlara ulaşmaya adamalıyız. Bu kapsamda gösterdikleri sabır için taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Ferrari, Kimi Antonelli'yi gelecekte Ferrari'nin direksiyonunda görmek istediğini ise gizlemedi.
Ferrari, "Öncelikle Kimi'yi tebrik etmek istiyorum."
"Elbette bu konuyla bağlantılı pek çok faktör var. Uyulması gereken sözleşmeler ve daha önce üstlenilmiş yükümlülükler bulunuyor. Ancak dürüst olmak gerekirse, babamın adını taşıyan bir otomobilin direksiyonunda bir İtalyan pilot görmek kimin hoşuna gitmez ki?
"Üstelik onun kökenlerini de düşündüğümüzde, Bologna’lı bu genç pilotun da böyle bir ihtimale karşı çıkacağını sanmıyorum. Belki bir gün gerçekleşir. Neden olmasın?” dedi.
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- Motorsport.com Ekibi
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