Ferrari, gelecek yıl Red Bull'un radyatör çözümünü kopyalamayı düşünüyor olabilir

İtalyan spor gazetesine göre Ferrari, Red Bull Racing'in radyatör tasarımını kopyalamayı planlıyor.

Avusturyalı ekip bu yıl eğimli radyatör tasarımını kullanıyordu ve Ferrari de yeni sezonda bu konsepti benimseyecek. Bu radyatör tasarımıyla beraber aracın arka tarafında daha fazla alana sahip olacak Ferrari, yeni arka süspansiyon için gereken alanı yaratmış olacak.

Ferrari'nin yeni bir arka süspansiyon tasarımı üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu arka süspansiyonun SF21'i daha dengeli hale getirmesi ve aracın lastikleri daha iyi şekilde kullanması bekleniyor.

Sebastian Vettel, 2020 yılı boyunca aracın arka tarafında bir şeylerin yanlış olduğunu söylüyordu ve Ferrari de tüm odağını aracın arka kısmına çevirmiş durumda.

Habere göre Ferrari, gelecek yıl yeni arka süspansiyona ek olarak yeni bir difüzöre de geçecek.

Takım, SF21'le beraber aracın dingil mesafesini üç santim uzatacak.