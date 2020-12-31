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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, gelecek yıl Red Bull'un radyatör çözümünü kopyalamayı düşünüyor olabilir

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Ferrari, gelecek yıl Red Bull'un radyatör çözümünü kopyalamayı düşünüyor olabilir
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İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre Ferrari, gelecek yıl Red Bull'un eğimli radyatör tasarımına geçiş yapmayı düşünüyor.

Ferrari, beklentilerin altında kaldığı 2020 Formula 1 sezonunun ardından gelecek yıl yeniden ön bölüme dönmenin hesaplarını yapıyor.

Takım, 2021 için sahip olduğu gelişim haklarını aracın arka tarafında kullanmaya karar verirken, konu hakkında genelde iyi bilgilere sahip olan İtalyan La Gazzetta dello Sport, SF21hakkında daha ayrıntı paylaştı.

İtalyan spor gazetesine göre Ferrari, Red Bull Racing'in radyatör tasarımını kopyalamayı planlıyor.

Avusturyalı ekip bu yıl eğimli radyatör tasarımını kullanıyordu ve Ferrari de yeni sezonda bu konsepti benimseyecek. Bu radyatör tasarımıyla beraber aracın arka tarafında daha fazla alana sahip olacak Ferrari, yeni arka süspansiyon için gereken alanı yaratmış olacak.

Ferrari'nin yeni bir arka süspansiyon tasarımı üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu arka süspansiyonun SF21'i daha dengeli hale getirmesi ve aracın lastikleri daha iyi şekilde kullanması bekleniyor.

Sebastian Vettel, 2020 yılı boyunca aracın arka tarafında bir şeylerin yanlış olduğunu söylüyordu ve Ferrari de tüm odağını aracın arka kısmına çevirmiş durumda.

Habere göre Ferrari, gelecek yıl yeni arka süspansiyona ek olarak yeni bir difüzöre de geçecek.

Takım, SF21'le beraber aracın dingil mesafesini üç santim uzatacak.

Tüm bu değişiklikler, aracı daha rekabetçi hale getirmekle kalmayacak, aynı zamanda aracın sürülebilirliği de geçen yıla kıyasla artırılacak.

Charles Leclerc de tıpkı Vettel gibi 2020 aracını sürmenin çok zor olduğunu belirtiyordu.

 

Racingnews365, Ferrari'nin yeni içten yanmalı motorla beraber 30 beygirlik bir güç artışı elde ettiğine yer verdi.

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Editör Kemal Şengül

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