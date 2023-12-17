Ferrari, gelecek için Verstappen'e "asla asla" demiyor!
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, gelecekte Max Verstappen ile yarışma ihtimallerine kapıyı kapatmadı.
Max Verstappen, henüz kariyerinin başında Ferrari'ye yönelik sarf ettiğibirkaç sözünden ötürü İtalyan ekibin tepkisini çekmiş ve o dönem şirketin başında olan Sergio Marchionne, Hollandalı pilotun Ferrari için yarışamayacağını söylemişti.
Fakat o günden bu yana Verstappen pek çok şampiyonluk elde etti ve çok olgunlaştı. Açıklamalarında İtalyan ekipten övgüyle bahsediyor.
Verstappen'i Red Bull'dan sonra Ferrari'de görmek isteyen büyük bir kesim de var.
Hal böyle olunca İtalyan basınıyla yediği yemekte Frederic Vasseur'e sorulan sorulardan birisi Verstappen oldu.
Vasseur, kendisine yöneltilen "Sergio Marchionne, Verstappen'in asla Ferrari için yarışmayacağını söylemişti. Sizce bir gün bunu başarabilecek mi?" sorusu üzerine şöyle yanıt verdi: "İnanıyorum ki aynı soru griddeki 10 takım patronuna sorulsa, hepsi Max'i kendi takımında görmekten mutlu olacağını söyler."
Fotoğraf: Ferrari
Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari Team Principal and General Manager
"Max'in Red Bull ile 2026'ya (aslında 2028) kadar sözleşmesi var, enerjimizi kaybetmemek adına kendimize odaklanmalı ve takımdakileri düşünerek kendi işimiz üzerinde çalışmalıyız."
"Bu sadece sürücülerle ilgili bir mesele değil, her şeye bir bütün olarak bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla şu anda tartışmamız gereken bir konu değil."
"Fakat şunu da söyleyebilirim; asla asla demelisiniz." cevabını verdi.
Bu yaz aylarında Lewis Hamilton'ın Ferrari ile görüştüğü haberleri de çıkmıştı.
Bunun doğruluk payı olup olmadığı sorusuna Vasseur, "20 yıldır her ayın her haftası Lewis'le konuşuyorum ama aynı zamanda gridin yarısıyla da temas halindeyim çünkü geçmişte hepsi alt kategorilerde benim takımım için yarıştılar."
"Bakü'de Lewis'le biraz konuştuk ve oradan sonra herkes bunu tartışmaya başladı fakat geçmişte benim için yarışan herkesle sözleşme imzalasaydım, bu bana bir servete mâl olurdu!" cevabını verdi.
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