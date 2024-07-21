Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"

Ferrari, yarışta Charles Leclerc ile dördüncü, Carlos Sainz ile ise altıncı olarak hafta sonunu önemli puanlarla kapattı.

Yarışın ardından Frederic Vasseur şöyle dedi: "Yarış oldukça iyi geçti. McLaren'ı çok güçlü oldukları için tebrik ederim."

"Yarışta Red Bull ve Mercedes ile iyi bir mücadele verdik. Şahsen hafta sonundan en iyi şekilde yararlandığımızı düşünüyorum."

"Charles çok iyi bir başlangıç yaptı, hem ilk hem de özellikle ikinci stintte sert lastikle çok güçlü bir yarış çıkardı."

"Son bölümde orta hamurlda zorluk çekti fakat genel olarak iyi bir hafta sonu geçirdik."

"Performans konusunda hâlâ küçük bir adım atmamız gerekiyor. Fakat geçen yıl Red Bull'un 65 saniye gerisindeydik, bu yıl ise McLaren'in 20 saniye gerisindeyiz."

"Bu ileriye doğru atılmış bir adım ama hâlâ yapılması gereken işler var."

Vasseur şöyle devam etti: "Şimdiden podyuma çıkabilecek bir konuma geri döndük."

"Bugün Red Bull ve Mercedes ile mücadele ettik. McLaren'la savaşmak daha zor ama bu sadece birkaç ondalıkla ilgili."

"Aracımıza daha uygun pistlere gideceğiz ve işler pistten piste değişecek. Mercedes geçen yarış pole pozisyonundaydı ve kazandı, burada ise performans açısından dördüncü takımdı."

"Bence işler sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Zirvede değilseniz, mümkün olduğunca çok puan almak önemli ve biz bugün bunu iyi yaptık."

Son olarak Leclerc'in güçlü performansıyla ilgili, "Leclerc harika bir Cuma günü geçirmedi ama bugün harika bir tempoyla geri döndü. Max ve Lewis ile mücadele etti ve bence çok iyi bir yarış çıkardı." dedi.