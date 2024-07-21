Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, İtalyan ekibin iyi bir ilerleme kaydettiğini düşünse de, yapılacak şeyler olduğunun farkında.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Ferrari, yarışta Charles Leclerc ile dördüncü, Carlos Sainz ile ise altıncı olarak hafta sonunu önemli puanlarla kapattı.
Yarışın ardından Frederic Vasseur şöyle dedi: "Yarış oldukça iyi geçti. McLaren'ı çok güçlü oldukları için tebrik ederim."
"Yarışta Red Bull ve Mercedes ile iyi bir mücadele verdik. Şahsen hafta sonundan en iyi şekilde yararlandığımızı düşünüyorum."
"Charles çok iyi bir başlangıç yaptı, hem ilk hem de özellikle ikinci stintte sert lastikle çok güçlü bir yarış çıkardı."
"Son bölümde orta hamurlda zorluk çekti fakat genel olarak iyi bir hafta sonu geçirdik."
"Performans konusunda hâlâ küçük bir adım atmamız gerekiyor. Fakat geçen yıl Red Bull'un 65 saniye gerisindeydik, bu yıl ise McLaren'in 20 saniye gerisindeyiz."
"Bu ileriye doğru atılmış bir adım ama hâlâ yapılması gereken işler var."
Vasseur şöyle devam etti: "Şimdiden podyuma çıkabilecek bir konuma geri döndük."
"Bugün Red Bull ve Mercedes ile mücadele ettik. McLaren'la savaşmak daha zor ama bu sadece birkaç ondalıkla ilgili."
"Aracımıza daha uygun pistlere gideceğiz ve işler pistten piste değişecek. Mercedes geçen yarış pole pozisyonundaydı ve kazandı, burada ise performans açısından dördüncü takımdı."
"Bence işler sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Zirvede değilseniz, mümkün olduğunca çok puan almak önemli ve biz bugün bunu iyi yaptık."
Son olarak Leclerc'in güçlü performansıyla ilgili, "Leclerc harika bir Cuma günü geçirmedi ama bugün harika bir tempoyla geri döndü. Max ve Lewis ile mücadele etti ve bence çok iyi bir yarış çıkardı." dedi.
Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Horner: "Lambiase, 'çocukça' derken Verstappen'i kastetmiyordu"
Rosberg: "McLaren, sürücülerini yönetmeyi öğrenmeli"
Hamilton, yarışın ilk bölümünde zorlamadan Verstappen'e yaklaşmasına şaşırmış
Honda'nın eski yıldızı Pedrosa, MotoGP'deki son yıllarında kronik yorgunlukla baş ettiğini açıkladı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar