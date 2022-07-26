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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Ferrari: "Geç yayınlanan radyo mesajları, stratejinin mantıksız gözükmesine neden oldu"

Ferrari, radyo mesajlarının ekrana geç getirilmesinin, Fransa GP'deki stratejilerinin "mantıksız" gözükmesine neden olduğunu söylüyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Ferrari: "Geç yayınlanan radyo mesajları, stratejinin mantıksız gözükmesine neden oldu"
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Televizyonda gösterilen radyo mesajları, pit duvarının Sainz'ın stratejisi konusunda kafası karışmış ve çekingen davrandığı izlenimini yarattı ve İtalyan takım, bu konuda eleştiriler aldı. 

Sainz, yarışın son bölümüne girilirken orta hamura sahipti ve Ferrari, Sainz'ı yarış sonunda bir kez daha pite alıp almayacağına karar vermek zorunda kaldı. 

Sainz, bu noktada Sergio Perez'le 3. sıra için mücadele ediyordu ve Sainz tam Perez'i arkasında bırakırken, televizyon yayınında Ferrari'nin garip bir şekilde Sainz'ı içeri çağırdığı görüldü. 

Ferrari strateji direktörü Inaki Rueda, radyo mesajlarının televizyonda yayınlanma zamanlarının takımın büyük bir hata yapıyormuş gibi gözükmesine neden olduğunu ve normalde durumun çok daha kontrol altında olduğunu söyledi. 

Rueda, "Televizyon yayıncıları, verileri izleyicilere geç yansıtılıyorlar. Bu durumda da Perez ve Carlos'un 41. turda mücadele ettiğini gördük ve Carlos, arka düzlükte Perez'i geçemedi. Biz de 10. virajda Carlos'u içeri çağırdık." 

"Sainz, tabii ki Perez'le mücadele ediyordu ve bir sonraki turda Perez'i geçebileceğini düşünüyordu o yüzden de 'bu tur olmaz' dedi." 

"Biz 10. virajda onu çağırdık ve o mesaj, televizyonda 15. virajda, pit yolunun hemen girişinde, gösterildi. Bu mantıksız çünkü biz pilotumuza reaksiyon gösterip pite dalamayacak kadar geç mi haber veriyoruz?" dedi. 

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Rueda, orta hamurların beklenen ömrünün 25 tur olduğunu ve Sainz'ın onlarla 35 tur dayanması gerektiğini, bu yüzden de sona kadar zorlamanın bir seçenek olmadığını söylüyor. 

Buna ek olarak, Rueda'ya göre, 5 saniyelik cezadan dolayı Sainz'ın, Perez ve George Russell'ın önünde pozisyonunu koruma şansı yoktu. 

Bu yüzden de Ferrari, 5. sırayı garantilemek ve en hızlı turu almak için pit yapmayı tercih etti. 

"5 saniyelik ceza, son stinte olan yaklaşımımızı değiştirmemize neden oldu çünkü Carlos, Perez ve Russell'ı geçse dahi, lastiklerini sona getirmeye çalışırken asla 5 saniyelik fark açamayacaktı. Bunu düşünerek, Carlos'u pite almaya karar verdik ve onun çizgiyi geçtiğinden ve en hızlı turu aldığından emin olduk." 

 

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