Ferrari, fren sorunlarının nedenini henüz bulamamış
Ferrari'den Jock Clear, Charles Leclerc'in yaşadığı fren sorunlarının nedenini bulamadıklarını açıkladı.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Erik Junius
Bahreyn'deki yarış Charles Leclerc için pek iyi geçmedi çünkü frenlerde sorun vardı ve sıcaklık farkı nedeniyle istediği güven hissiyatına sahip değildi.
Fakat Leclerc, dün yaptığı açıklamada sorunun bu hafta sonu tekrarlanmayacağından emin olduğunu söylemişti.
Ferrari'nin baş yarış mühendisi Jock Clear, tekrar aynı sorunu yaşamayı beklemediklerini doğrulasa da, sorunun sebebini bulamadıklarını açıkladı.
Clear, "Hâlâ bunun nedenini arıyoruz."
"Yarışlar arasında bir haftadan az bir süre vardı, sadece birkaç gün ve takım fabrikası buradan çok uzakta."
"Brembo'nun desteğiyle elimizden geleni yaptık."
"Suudi Arabistan'daki antrenman seansında fren sorunları tekrarlanmadı, bu yüzden sorunu çözdük."
"Fakat bu sorunların nedenlerini henüz tam olarak anlayabilmiş değiliz."
"Cidde'den önce bazı ayarlamalar yaptık ve fren sorunlarının bu pistte tekrarlanmayacağından eminiz." dedi.
Alan Permane, Sporting Director, Alpine F1 Team, Jock Clear, Senior Performance Engineer, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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