Ferrari, Fransa GP'de Sainz'a uyguladıkları stratejinin arkasında

Haberi dinle

Takım, Charles Leclerc'in kaza yaparak yarış dışı kalmasının ardından, grid cezası yüzünden arka sıradan başlayan Carlos Sainz'ı mümkün olduğunca ileriye taşımayı umuyordu.

Öndekilere kıyasla sert lastikle başlayan İspanyol sürücü, Leclerc'in güvenlik aracı periyodunda orta lastiklere geçirildi ve sona kadar gidip gidemeyeceğine dair soru işaretleri oluştu.

Sainz hızlı bir ilerleme kaydettikten ve üçüncü sıra için nihayetinde Sergio Perez'i geçtikten sonra, Ferrari, radyodan birkaç kez strateji değiştirdi.

Bu konuşmalar, Ferrari'nin ne yapmak istediği konusunda yeterince kararlı olmadığına dair bir izlenim bıraktı. Takımın kararsızlığı daha önce maliyetli olmuştu. Leclerc, Monako GP'de Perez'in pite erken gelerek öne geçmesiyle birlikte rahat bir galibiyeti kaybetmişti.

Sainz, neden sona kadar gitmeyi denemediklerini sorgulasa da nihayetinde pite alındı ve podyumdaki yerini kaybederek beşinci sırada finiş gördü.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Fakat Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun, Sainz'ın lastik aşınması ve beş saniyelik cezası olmasıyla birlikte, takımın stratejik çağrısının doğru olduğuna dair hiç şüphesi yok.

Binotto, Motorsport.com'a, "Aldığımız karar uygun ve doğruydu."

"Carlos kokpitte tüm bilgiye sahip değildi. Bu yüzden karar vermesi zordu. Fakat hiç şüphesiz doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum."

"Lastik ömrüne en uygun olanı yapmak ve en azından aşırıya kaçmadığımızdan emin olmak için ilk olarak stintini olabildiğince uzatmayı deniyorduk."

"Fakat tüm bilgileri aldığımız an yarışın sonuna gidecek kadar lastik ömrü olmadığını fark ettik. Bu kadar basitti."

"Dışarıda kalmak dayanıklılık ve güvenlik açısından riskli olurdu. Bu yüzden pite gelmemiz gerekti."

"Dahası, bence Carlos'un temposu Perez ve George Russell'a karşı beş saniyeden fazla fark açmaya yeterli olmazdı."

"Yani pite gelmek doğru karardı. Bunu yaparak yarışın en hızlı turunu attık ve bir puan aldık. Takım ve Carlos için önemli bir puan." dedi.