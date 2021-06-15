Ferrari, Fransa GP'de Misson Winnow logoları olmadan yarışacak

Ferrari, Fransa'daki yarışta, bu yıl ilk kez SF21'in üzerindeki Mission Winnow markasını kaldırmak zorunda kalacak.

Fransa'da yürürlükte olan tütün karşıtı kurallar, Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın araçlarında Philip Morris International'ın kampanyası olan Mission Winnow logolarının yer almasını engelliyor.

Ayrıca takım kıyafetleri ve ekipmanlarında da yine bu logolar yer almayacak.

Mission Winnow, sigara ve tütün ürünlerini, dumansız ürünlerle değiştirmek için çalışan çok uluslu bir tütün dönüşüm kampanyası olarak biliniyor.

Bu amaçla 400 bilim insanı, mühendis ve teknisyen, İsviçre ve Singapur merkezli iki araştırma ve geliştirme tesisinde sigaraya daha az zararlı bir alternatif geliştirmek için çabalıyor. Bu sayede endüstrinin kökten değişimi hedefleniyor.

Ferrari ve Philip Morris, uzun yıllardır işbirliği yapıyor. Philip Morris, Mission Winnow kampanyasını başlatmasından bu yana Ferrari ile yakından çalışıyor.

Fransa'daki son yarış , COVID-19 pandemisi nedeniyle geçen yıl değil, 2019 yılında yapılmıştı ve bu hafta sonu bir yıl aradan sonra Formula 1'e Fransa'ya geri dönüyor.

Mission logo, Ferrari SF90 1 / 1 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images