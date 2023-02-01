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Ferrari, Fransa GP sonrası F1-75 üzerinde çalışmayı bırakmış

Ferrari'nin Fransa Grand Prix'si sonrası F1-75 üzerinde çalışmayı bıraktığı ve 2023 aracına konsantre olduğu ortaya çıktı.

Ekleyen:
, Szerkesztő
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Ferrari, Fransa GP sonrası F1-75 üzerinde çalışmayı bırakmış
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Kural değişikliklerinin ardından Ferrari, 2022 Formula 1 sezonuna çok iyi başladı ve İtalyan ekibin dönüşü neredeyse tüm Formula 1 taraftarlarını memnun etti.

Charles Leclerc, F1-75'le ilk üç yarışta iki zafer alıp, şampiyonada önemli bir fark yaratmayı başardı ve Avustralya GP sonrası şampiyonluk ihtimalleri konuşulmaya başlandı.

Red Bull aynı dönemde dayanıklılık sorunlarıyla boğuşuyordu ve Max Verstappen çok karamsardı. Fakat sezon ilerledikçe tablo tam tersine döndü; Red Bul peş peşe zaferler alırken, Ferrari geriye düştü.

Sezon sonunda şampiyonluk ipini Red Bull göğüslese de, Ferrari'nin önceki yıllara kıyasla ilerleme kaydettiği ortadaydı. Fakat bu, Mattia Binotto'nun takımda kalabilmesi için yeterli olmadı.

Ferrari'nin bir noktadan sonra 2022 aracını geliştirmekte zorluk çektiği ve rakiplerinin ardında kalmaya başladığı görülmüştü. Bazıları bunun Ferrari'nin güncellemelerde yanlış yöne gitmesiyle ilgili olduğunu öne sürüyordu.

Fakat Ferrari'nin eski patronu Mattia Binotto, aslında Fransa GP'den sonra F1-75 üzerinde çalışmayı bıraktıklarını dile getirdi.

Binotto, "Fransa Grand Prix'sinden sonra F1-75 üzerindeki çalışmaları noktaladık."

"Yaz aylarında tamamen 675 üzerinde çalışmaya başladık."

"Bu da sezonun ikinci yarısındaki rekabet gücümüzü etkiledi." açıklamasında bulundu.

Fransa GP'de Leclerc, lider giderken spin atmış ve bariyerlere çarparak yarışa veda etmişti.

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