Ferrari, Fransa GP sonrası F1-75 üzerinde çalışmayı bırakmış
Ferrari'nin Fransa Grand Prix'si sonrası F1-75 üzerinde çalışmayı bıraktığı ve 2023 aracına konsantre olduğu ortaya çıktı.
Kural değişikliklerinin ardından Ferrari, 2022 Formula 1 sezonuna çok iyi başladı ve İtalyan ekibin dönüşü neredeyse tüm Formula 1 taraftarlarını memnun etti.
Charles Leclerc, F1-75'le ilk üç yarışta iki zafer alıp, şampiyonada önemli bir fark yaratmayı başardı ve Avustralya GP sonrası şampiyonluk ihtimalleri konuşulmaya başlandı.
Red Bull aynı dönemde dayanıklılık sorunlarıyla boğuşuyordu ve Max Verstappen çok karamsardı. Fakat sezon ilerledikçe tablo tam tersine döndü; Red Bul peş peşe zaferler alırken, Ferrari geriye düştü.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini Red Bull göğüslese de, Ferrari'nin önceki yıllara kıyasla ilerleme kaydettiği ortadaydı. Fakat bu, Mattia Binotto'nun takımda kalabilmesi için yeterli olmadı.
Ferrari'nin bir noktadan sonra 2022 aracını geliştirmekte zorluk çektiği ve rakiplerinin ardında kalmaya başladığı görülmüştü. Bazıları bunun Ferrari'nin güncellemelerde yanlış yöne gitmesiyle ilgili olduğunu öne sürüyordu.
Fakat Ferrari'nin eski patronu Mattia Binotto, aslında Fransa GP'den sonra F1-75 üzerinde çalışmayı bıraktıklarını dile getirdi.
Binotto, "Fransa Grand Prix'sinden sonra F1-75 üzerindeki çalışmaları noktaladık."
"Yaz aylarında tamamen 675 üzerinde çalışmaya başladık."
"Bu da sezonun ikinci yarısındaki rekabet gücümüzü etkiledi." açıklamasında bulundu.
Fransa GP'de Leclerc, lider giderken spin atmış ve bariyerlere çarparak yarışa veda etmişti.
Audi, F1'e kolay bir başlangıç yapmayı beklemiyor
Vandoorne: "Schumacher ne yapacağına kendisi karar vermeli"
Son Haberler
Özel: Kask kamerası, F1'e nasıl bir etkide bulundu?
Özel: Kask kamerası, F1'e nasıl bir etkide bulundu? Özel: Kask kamerası, F1'e nasıl bir etkide bulundu?
Takımlar ve FIA henüz 2026 kurallarında anlaşamadı
Takımlar ve FIA henüz 2026 kurallarında anlaşamadı Takımlar ve FIA henüz 2026 kurallarında anlaşamadı
WSBK Portimao testi 2. gün: Bautista kaza yapmasına rağmen 0.009 saniye farkla lider, Toprak dördüncü
WSBK Portimao testi 2. gün: Bautista kaza yapmasına rağmen 0.009 saniye farkla lider, Toprak dördüncü WSBK Portimao testi 2. gün: Bautista kaza yapmasına rağmen 0.009 saniye farkla lider, Toprak dördüncü
Brown, Norris ve Alonso'nun yetenek açısından 'eş olduğuna' inanıyor
Brown, Norris ve Alonso'nun yetenek açısından 'eş olduğuna' inanıyor Brown, Norris ve Alonso'nun yetenek açısından 'eş olduğuna' inanıyor
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.