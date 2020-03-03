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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Fiorano'daki F1 lastik testini erteledi

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Ferrari, Fiorano'daki F1 lastik testini erteledi
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Çeviren: Efe Kahya, Editör
3 Mar 2020 18:16

Ferrari ve Pirelli, 2021'de Formula 1'de kullanılacak olan 18-inçlik lastikleri Perşembe günü İtalyan takımın Fiorano test pistinde test edecekti, ancak alınan ortak kararla bu test ertelendi.

Alınan bu karar, İtalya'da corona virüsüne karşı alınan sert önlemlerin ışığında gerçekleşti.

2020 için planlanmış olan 25 test aracı gününün ikincisi olacaktı ve 10 takım arasında paylaşılacaktı, bunun birincisi geçtiğimiz ay Ferrari ve Charles Leclerc ile Jerez'de yapıldı.

Bu şans ise Barcelona'da tamamlanan Cuma günkü test seansı sonrasında ve Avustralya'daki ilk antrenman seansı öncesindeki tek F1 aracı sürme şansıydı.

Pirelli Twitter'da yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Scuderia Ferrari ve Pirelli'nin dünya çapındaki corona virüsü salgını sebebiyle aldığı kurumsal kısıtlamalar sebebiyle, 5 Mart'ta Fiorano'da yapılması planlanan 18-inçlik yağmur lastiği testi ileri bir tarihe ertelendi. 

"Test, Fiorano pistinde en erken fırsatta yeniden planlanacak."

Bahreyn GP organizatörleri, takımlar, medya mensupları ve yarışa katılacak olan diğer katılımcılar ile iletişime geçip personellerinin salgından etkilenen ülkelerde, Bahreyn'e gelmeden 14 gün önce bulunup bulunmadıklarını sordu, bu önlemin amacı ise potansiyel olarak çıkacak olan seyahat problemlerinin önüne geçmek. 

Listede bulunan ülkelerin içinde İtalya, Japonya, Çin (Hong Kong dahil), İran, Irak, Güney Kore, Malezya, Singapur, Mısır, Lübnan ve Tayland bulunmakta. 

Organizatörler aynı zamanda personelin Dubai'den Bahreyn'e hareket ederken gümrükten geçmelerini de rica etti. Birleşik Arap Emirlikleri, Melbourne'e uçuş yapan birkaç uçuş noktasından biri, ancak birkaç gün önce Dubai/Bahreyn uçuşlarında da kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. 

Yarış organizatörleri şunları söyledi: "Bahreyn Uluslararası Pisti yönetimi olarak Bahreyn İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile beraber, takımlar, yöneticiler ve medya mensupları için, yaklaşmakta olan F1 Gulf Air Bahreyn Grand Prix'i öncesi belirli önlemler alınacaktır.

Pazartesi günü Vietnam hükûmeti İtalyan vatandaşlara karşı olan vizesiz seyahati geçici bir süreliğine engellediğini açıklamıştı. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Adam Cooper

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