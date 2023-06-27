Ferrari, Fiorano'da çekim günü düzenliyor
Ferrari bugün SF-23'ü bu yılki ikinci çekim günü kapsamında Fiorano'da piste çıkaracak. Araçta yeni bir taban, ön ve arka kanat gibi önemli değişiklikler olacak.
Ferrari bugün Fiorano'da bu yılki ikinci çekim gününü düzenliyor. FIA kurallarının izin verdiği 100 km boyunca SF-23 Evo'yu Carlos Sainz kullanacak.
İtalyan ekip bu seansı, bu hafta sonu yapılacak Avusturya GP'si öncesinde yapmayı seçti ve çekimde bir sürpriz de olacak. Le Mans 24 Saat yarışını kazanan 499P da çekim gününde kullanılacak.
Bu sabah çekilen bir fotoğrafta, Hypercar'ın çoktan piste getirildiği görüldü.
Filming day a Fiorano: sorpresa nel box c'è anche la 499P
Photo by: Davide Cavazza
Bugün piste çıkarılacak olan Ferrari aracı, Red Bull Ring'de kullanılacak konfigürasyona sahip olacak. Dalgalanmayı önleyen yeni taban, ön ve arka için planlanan yeni kanatlar ve diğer aerodinamik detaylar bu testte sergilenecek.
Ferrari, Kanada GP'sindeki olumlu işaretlerin ardından SF-23'ün gelişimini hızlandırdı ve Spielberg'e yeni bir güncelleme paketiyle gelmeyi seçti.
Enrico Cardile önderliğindeki mühendisler sadece bir antrenman seansı olsa da, bu parçaları kullanmak istiyorlar.
Bu nedenle çekim günü, yenilenen SF-23 hakkında bilgi toplamak için önemli olacak. Testin ardından tüm parçalar toparlanacak ve Avusturya'ya doğru yola çıkacak.
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