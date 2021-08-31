Ferrari, Fiorano'da çekim günü düzenledi

Ferrari, şaşırtıcı şekilde SF21'i bugün Fiorano'da piste çıkardı ve bu yılki ikinci çekim gününü tamamladı. Direksiyona hem Charles Leclerc hem de Carlos Sainz geçerken, ikili gün boyunca toplam 100 km mesafe tamamladılar.

Formula 1 yönetmelikleri gereği, bir çekim gününde kullanılan araç, normal yarışta kullanılanla aynı olmak zorunda ve takımların pist üstünde gelişim çalışmamaları yapılmasını önlemek için Pirelli'nin özel gösteri lastikleri kullanılması gerekiyor.

Ferrari, Fiorano'daki reklam çekiminde Spa ile mekanik anlamda aynı motoru kullandı. Fakat Motorsport.com İtalya'ya göre bu çekim gününde, Türkiye GP'sine getirilmesi planlanan hibrit tarafındaki değişiklik, Shell'in yeni yakıt ve yağlayıcısı için ayarlamalar yapıldı.

Ferrari'nin yeni yakıt, yağlayıcı maddeler ve hibrit parçalarda yapılan çalışmaların ardından yaklaşık 10 beygirlik bir güç artışı elde etmesi bekleniyor.

Ferrari'nin bu güncellemeleri İstanbul'daki yarıştan önce getirmesi beklenmiyor. Ferrari başlangıçta bu güç ünitesini Monza'da kullanmayı planlasa da, ERS kısmındaki parçalar henüz hazır değil ve Türkiye GP'ye kadar da hazır olmayacak.