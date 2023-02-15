Ferrari, Fiorano testinde dalgalanma problemi yaşamadı
Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Fiorano'da gerçekleştirilen 100 km'lik testi başarıyla tamamladılar. İkilinin sürüşü esnasında dalgalanmaya dair herhangi bir belirti yoktu.
Ferrari, bugün Fiorano'da gerçekleştirilen çekim günü etkinliğini sorunsuz şekilde tamamladı. Toplamda 100 km süren etkinliğin en önemli noktası, F1-23'ün ilk gerçek sürüşünde F1-75'in aksine herhangi bir dalgalanma problemi yaşamamasıydı.
Şahlanan At'ın mühendisleri, bu probleme karşı gerekli önlemleri aldılar ve şampiyonluk hedefledikleri 2023 yılı için doğru çözümleri bulmuş görünüyorlar.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23 a Fiorano; si notino i sensori sul fondo e il tirante in coda
Photo by: Davide Cavazza
Ferrari güne Charles Leclerc'in yaptığı 50 km'lik sürüşle başladı ve ardından sıra Carlos Sainz'a geçti. Takım gün içerisinde pazarlamaya yönelik çekimler yaparken, aynı zamanda SF-23'ün pist üstündeki davranışlarının, simülatörlerle aynı olup olmadığı karşılaştırıldı. Bu açıdan gün boyunca değerli veriler topladılar.
Takımın aracın çeşitli noktalarına sensör ve pitot tüpü yerleştirerek veriler topladığı gözlerden kaçmadı. Sonuç olarak test, başarılı şekilde tamamlandı.
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