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Formula 1

Ferrari, Fiorano F1 testinde daha agresif çamurluklar test ediyor

Ferrari Formula 1 takımı Perşembe günü Fiorano pistinde yaptığı testlerde yeni ve daha agresif bir çamurluk test etti.

Ezel Tan
Güncel:
Arthur Leclerc, Ferrari F1-75 with spray guards

Fotoğraf: Alessando Stefanini

Testte çekilen fotoğraflarda Charles Leclerc'in kardeşi Arthur'un 2023 Ferrari SF-75'i "çamurluk" sistemiyle sürdüğü görülüyor.

Ön çamurlukta, lastiklerin görülmesi için iki delik bulunuyor ancak arka çamurlar lastik yüzeyini tamamen kapatmış durumda.

İtalyan takımının yedek pilotu Oliver Bearman, görüş mesafesini kontrol etmek amacıyla 2024 aracıyla Leclerc'in arkasında ilerledi.

Arthur Leclerc, Ferrari F1-75 with spray guards, Oliver Bearman, Ferrari SF-24

Arthur Leclerc, Ferrari F1-75 with spray guards, Oliver Bearman, Ferrari SF-24

Photo by: Alessando Stefanini

FIA, yağmurlu koşullarda sprey etkisini azaltmak ve görüş mesafesini arttırmak amacıyla çamurluğun ilk versiyonunu Silverstone'da test etmişti.

O test Mercedes'in yedek pilotu Mick Schumacher tarafından gerçekleştirilmiş, McLaren'den Oscar Piastri de teste dahil olmuştu.

İlk testten elde edilen sonuç, sistemin sprey üzerinde ciddi bir fark yaratmadığı yönündeydi.

Bundan ötürü FIA, Ferrari'nin Perşembe günü Fiorano'da test ettiği yeni bir çözüm geliştirdi.

Ferrari, bu hafta iki çekim günü hakkından ikincisini kullanıyor.

Arthur Leclerc, Ferrari F1-75 with spray guards

Arthur Leclerc, Ferrari F1-75 with spray guards

Photo by: Alessando Stefanini

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